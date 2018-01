Stezka mezi Otrokovicemi a Zlínem se stala cyklodálnicí

„Z doposud provedených sčítání jednoznačně vyplývá, že na stezce je intenzivní provoz, že stezka pro chodce a cyklisty je využívána nejen k rekreaci, ale představuje také alternativu motorové dopravy při každodenních cestách obyvatel do práce, do školy či za zábavou,“ uvádí Renáta Krystyníková, vedoucí odboru dopravně-správního.

Průzkumy ukazují, že největší vytíženost je na stezce v odbobí letních prázdnin, kdy přes víkend využije stezku více než 1.200 osob denně, během pracovního dne o necelou stovku méně. „Například koncem září ještě využilo stezku téměř 900 osob, vše ale záleží na počasí,“ konstatovala Renáta Krystyníková.

Od května do září využívá pravidelně tuto trasu ke svým cestám do práce i Marcela Sláčíková. „Cesta ze Zlína do Otrokovic mi na kole trvá přibližně třicet minut, což je ještě o pár minut méně, než když využiju MHD. Nejvíce mi vyhovuje svoboda v čase, že nejsem odkázaná na to, kdy mi jede trolejbus. Další výhodou je, že po celodenním sezení v kanceláři si zasportuji a jsem venku na čerstvém vzduchu.“ Další nespornou výhodou této přepravy do práce jsou ušetřené peníze za benzín či za MHD.