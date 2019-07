Hradec staví stezku do Ruseka, jinde čeká cyklisty dál hazard vedle aut

Jediná čistě městská stezka vyrostla z Malšovic ke Stříbrnému rybníku, a to ještě zčásti vede ulicemi rodinných domů. Dál do Svinar už nepokračuje. K cestě do Plotišť nebo Plácek je tu hlavně Labská stezka na Kuks. Její pokračování na Pardubice slouží od prosince i obyvatelům sousední Vysoké nad Labem.

Další městské čtvrti a okolní vesnice mají zatím smůlu. Cyklostezka do Březhradu není ani po letech slibů hotová a nejbezpečnější cesta tam je kolem zahrádkářských kolonií. Stavbu do Slatiny, Stěžer nebo na Blešno komplikují nevykoupené pozemky.

Jediní, kdo se mohou radovat, jsou obyvatelé Piletic a Ruseka, kde bagry hloubí základy pro novou vozovku. I zde však prosazení trvalo dlouhé roky.

Jízda na kole do Piletic a Ruseka je doslova hazardem se životem. Kvůli častým dopravním omezením na hlavním tahu na Jaroměř si řidiči zvykli, že přes Rusek se z města na sever dostanou rychleji. Doprava citelně stoupla, auta před Rusekem nedodržují maximální rychlost a na úzké silničce kličkují mezi kolaři.

Už jen průjezd úzkou ulicí na Pouchově je jen pro silné cyklistické žaludky. Přitom třeba do Piletic lidé míří za kulturou na Šrámkův statek.

„Jde o dlouhodobý požadavek komisí místních samospráv. Řada obyvatel jezdí denně do práce nebo do školy na kole, což je při dnešní intenzitě provozu nebezpečné i na takovýchto silnicích,“ přiznává náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Jako první se dělníci v dubnu pustili do stavby stezky mezi Pouchovem a Pileticemi za 8,4 milionu korun bez započtení daně. Povede po pravé straně silnice na Piletice a hotová má být v září.

Odstartovalo i budování navazujícího úseku do Ruseka, úsek dlouhý 1,5 kilometru měl problém se získáním armádních pozemků i úmrtím jednoho z majitelů. Radnice však věří, že by cyklisté po stezce mohli jezdit už před koncem roku.

Stezka od Černilova končí na kraji Hradce

Podobně optimistický byl magistrát i před pěti lety, kdy Státní pozemkový úřad zahájil stavbu zemědělské komunikace z hradecké části Slatina do sousedního Černilova.

Radnice na ni chtěla navázat úsekem na Slezské Předměstí. Cesta široká 3,5 metru neslouží jen traktorům, aby se nepletly na silnici druhé třídy na Nové Město nad Metují, ale především cyklistům denně dojíždějícím z Černilova do Hradce.

Cyklostezky z města Slatina, Černilov - jen úsek do Černilova

Svinárky, Blešno - projekt v roce 2020

Malšova Lhota, Svinary - končí za Stříbrným rybníkem

Roudnička - hotová

Vysoká nad Labem - hotová

Březhrad - částečně kolem obchodní zóny

Plačice - není

Stěžery - není

Plotiště, Plácka - stezka podél Labe

Piletice, Rusek - staví se

Vesnice v minulosti několikrát odmítla nabídku připojit se ke krajskému městu, mezi lákadly tehdy bylo zavedení MHD i vybudování cyklostezky. Kdyby souhlasila, dost možná by skončila jako Slatina, která stezku dodnes nemá.

V roce 2014 plány na její stavbu do centra města zhatily odmítavé postoje vlastníků pozemků. Za pět let se situace příliš nezměnila. Jednoho z vlastníků se sice podařilo přemluvit k prodeji, avšak další upadl do insolvence.

„Pro nás je cyklostezka prioritou číslo jedna. Usilujeme o ni už dvacet let. Trasa je připravená, vznikla studie, ale nejsou dořešené výkupy. Slyšel jsem, že se snad s insolvenčním správcem už dohodli. Posílal jsem na město dotaz, ale odpověď zatím nepřišla,“ říká předseda komise místní samosprávy (KMS) ve Slatině Pavel Tobiášek.

Stezka má vést od zahrádkářské kolonie po pravé straně silnice na Hradec. U benzinky cyklisté přejedou na starou cestu k přejezdu, ale pak odbočí na nadjezd u bývalé cihelny. Problém je, že dosud radnice žádné pozemky nevykoupila a nepřipravila ani projektovou dokumentaci.

„Zadal jsem to do návrhu rozpočtu na rok 2020. Stojí to na výkupech. Jakmile budou přidělené peníze, začneme projektovat,“ slibuje Jiří Bláha.

Lidé drncají pěšinami podél výpadovky na Třebechovice

V podobné situaci je město na nedaleké výpadovce na Třebechovice pod Orebem. Na silnici I/11 je však provoz výrazně vyšší. Jde o jednu z nejrušnějších ulic v Hradci Králové, přesto mezi Stoletou hospodou a osadou Parlament, kde odbočuje cesta na Svinary, nejsou chodníky ani rozšířená krajnice.

Někteří proto drncají po úzkých pěšinách v trávě podél příkopu, další riskují v hustém provozu. Nejde jen o místní. V ulici stojí jeden z prvních hradeckých supermarketů a jezdí tudy do města i lidé ze sousedního Blešna.

Už v roce 2002 autoři Pasportu cyklodopravy v Královéhradeckém kraji upozornili, že vybudování stezky podél silnice I/11 od Slezského Předměstí k Parlamentu by mělo být prvořadou prioritou. I zde však město naráželo na vlastníky pozemků.

Iniciativu na ulici Bratří Štefanů převzaly firmy, zaplatily studii

„Situace v ulici Bratří Štefanů je úplně zoufalá. Stezka tam je potřeba jako sůl, lidé tam chodí po nákupech a nemají kudy,“ uvědomuje si náměstkyně primátora zodpovědná za správu majetku města Věra Pourová (ANO), která má výkupy na starosti.

Podle ní město už má předběžné přísliby od téměř všech majitelů. Aby také ne, byli to sami majitelé místních firem, kteří se dál nemohli dívat na neschopnost radnice a sami si vloni zadali vypracování studie proveditelnosti stezky.

„Komise místní samosprávy už desítky let požaduje vybudovat alespoň chodník. Majitelům zdejších firem není lhostejné, jak se jejich zaměstnanci i ostatní obyvatelé dostávají do práce, obchodů a dalších zařízení v této ulici,“ uvedla vloni při představení studie předsedkyně KMS Slezské Předměstí Jih, poslankyně a městská i krajská zastupitelka Eva Matyášová (ANO).

„Podle sčítání dopravy v roce 2016 projede úsekem více než 20 tisíc vozidel denně. Jsou zde přitom úseky, kde lidé musí vstoupit do silnice a vystavují se tak velmi nebezpečné dopravní situaci,“ řekla zastupitelka Matyášová.

Právě její stranická kolegyně už na začátku roku žádala o přidělení peněz na výkupy pozemků.

„Chtěla jsem použít přebytek z loňského roku, ale neuspěla jsem. Budu žádat o finance na konci roku, pokud by nějaké peníze zbyly, a z rozpočtu na příští rok,“ potvrzuje Pourová.

V příštím roce radnice plánuje také zadat projektovou dokumentaci pro povolení a stavbu. Náklady se odhadují na 10 až 15 milionů korun.

Že celou stezku zaplatí, se před časem nabídla firma CTP, která na konci ulice rozestavěla skladovací haly bez stavebního povolení. Chtěla odčinit svou chybu, avšak radnice se s CTP nakonec dohodla, že peníze použije na stavbu parkoviště u fakultní nemocnice. Přesto CTP údajně slíbila vybudovat alespoň část stezky okolo svých pozemků.

Bezpečná komunikace pro cyklisty od Slezského Předměstí by pomohla i obyvatelům Svinar, přestože větší část osady leží až za řekou. Stezka od Malšovic totiž dodnes není dokončená. Také zdejší KMS má cyklostezku jako jednu ze svých hlavních priorit.

„Cyklostezka vyrostla jen za Stříbrňák. Pokud nechcete jet ze Svinar po silnici, musíte lesem, a to je dost zajížďka. Kdysi dávno jsme chtěli cyklostezku rovně ze Svinar ke Stříbrnému rybníku, ale povedlo se nám prosadit jen osvětlení silnice,“ vzpomíná místopředseda svinarské KMS Jan Košek.

Stěžery budou mít oficiálně pro cyklisty rozšířenou krajnici

Alespoň část cyklostezky se začne už v srpnu stavět z Hradce Králové do Stěžer. Vznikne při budování nadjezdu nad budoucí dálnicí D11 u Kuklen.

Oficiálně nepůjde o cyklostezku, ale o rozšířenou krajnici, kterou sice odmítlo financovat Ředitelství silnic a dálnic ČR, ale nakonec se na ni složí město, kraj a obec Stěžery. Ta chce postavit cyklostezku z vesnice až na kraj katastru Hradce Králové. Město by pak mělo navázat úsekem do Zelené ulice. Jenže stavět zatím nemůže, chybí povolení.

„Na magistrátu už rok leží žádost o územní rozhodnutí. Čekáme na papíry, abychom mohli požádat o dotaci. Pozemky máme vykoupené,“ říká starostka Stěžer Dagmar Smetiprachová (Naše obec).

Obyvatele však může postihnout stejný osud jako cyklisty dojíždějící do Hradce z Černilova. Městu se nedaří získat pozemky v polích u Zelené ulice, a tak hrozí, že budou dlouhé roky sjíždět z cyklostezky před Hradcem a dál pokračovat po silnici na Nový Bydžov.

Po nové části cyklostezky směrem na Pardubice se lidé dostanou do Vysoké: