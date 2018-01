Šternberk v kyberprostoru aneb bezpečné herní odpoledne

Rodiče i děti budou mít možnost zhlédnout inovace související s virtuálním vývojem města Štern­berka, budou se moci seznámit s bezpečným chováním na internetové síti a nástrahami využití informačních technologií.

Na nejnovějších IT zařízeních 4k uspořádáme turnaje ForHonor, Hearstone, Overwatch, League of Legends. Na herní závodní sedačce Playseat® zažijete jaké to je, být skutečný závodník – zá­vody pak budou v průběhu celé akce hodnoceny a tři nejlepší časy odměněny hodnotnou cenou. Mimo tyto herní prvky Vás čeká virtuální realita a mnoho dalších zajímavých ukázek interaktivní činnosti.