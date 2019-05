Stavebnictví se v Karlovarském kraji daří, bytů je ale stále málo

Podle údajů Českého statistického úřadu v loňském roce vzrostla zdejší základní stavební výroba o téměř 28 procent. V prvním kvartálu letošního roku stoupl počet dokončených bytů o 46,2 procenta. Naopak ale o 31 procent ubylo zahájených bytů a stavebních povolení. Těch je v regionu méně o 3,4 procenta.

„Bytová výstavba nám dělá starosti. Všichni sice vyprávíme, jak ji podpoříme, ale de facto se pro to neudělalo nic. Jen připomenu, že zásadní problém v této chvíli je, že se čtyřikrát za deset let zvedlo DPH ať už na byty nebo pozemky, což se nemalou měrou podílí na růstu ceny bytu,“ řekl Rudolf Borýsek, předseda Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, které pořádá soutěž Stavba roku Karlovarského kraje. Podle něj se odvětví stabilizovalo a očekává, že v ČR dosáhne plus tři procenta.

Další problém podle něj je, že ČNB omezuje hypotéky. „To nepřispívá k dostupnosti bytu v jakékoli formě, ale to je spíše maličká starost. Jinak si myslím, že stavebnictví je nastartované,“ dodal Borýsek.

Podle krajského radního pro regionální rozvoj Josefa Janů (Piráti) je znát, že zakázek je hodně, ceny se zvedají a kapacity nestačí.

„Myslím, že je svým způsobem dobře, že ve veřejném sektoru není až tolik připravených projektů, protože bychom zahltili trh. Ideální bude, když se sejde křivka, kdy bude opadat síla soukromých investorů a přijdou peníze veřejné. Doufejme, že se to rozumně prolne,“ řekl.

Zároveň doplnil, že bytová výstavba je jednou z krajských priorit programu Restart, který je určený pro zaostávající regiony. „Naštěstí jsme začali investovat a opravovat. Za to velká pochvala. Když přijde Restart a bude úspěšný, určitě nám pomůže pokračovat v nastoupeném trendu,“ uvedl Rudolf Borýsek.

Šéf krajské hospodářské komory Stanislav Kříž upozornil, že mezi největší zadavatele veřejných stavebních zakázek patří města. V současné době ale podle něj mají obrovský problém sehnat dodavatele.

„Firmy mají spoustu zakázek, spousta jich také skončila, protože se v době krize podbízela cenou. Dnes jsou reálné ceny někde úplně jinde, takže spousta firem zjistila, že na to nemá. Vydrží de facto ty nejšikovnější anebo ty největší. Ceny jdou dnes hodně nahoru i při výběrových řízeních na městech,“ řekl.

Doplnil, že stavebnictví bylo vždy označované jako lakmusový papírek s tím, že pokud nefunguje, přichází krize. „Nám tady celé ty roky, kdy nepřišla krize, ale konjunktura, stavebnictví klesalo. Teď to vypadá, že se zvedá a naopak klesají zakázky třeba automotivu. Je to zajímavý paradox,“ podotkl.

Města čekají investice za stovky milionů

Kraj i města v letošním roce připravují investice za stovky milionů korun. Například Karlovy Vary plánují opravu Mlýnské kolonády za zhruba 115 milionů, dokončení domova pro seniory za celkem 75 milionů, opravu Vřídelní kolonády za přibližně 28 milionů a dále třeba stavby cyklostezek, rekonstrukce mostů a tak dále.

Podle mluvčího radnice Jana Kopála město potíže s nedostatkem firem u běžných zakázek nepociťuje. „Začíná být ale problém, když chcete něco odborného,“ upozornil. Jako příklad uvedl diagnostiku mostů, kde musely Karlovy Vary opakovat výběrové řízení, nebo dříve zvažovanou zakázku ohledně přesunu speciální technologie pod Vřídlem, o kterou neměl nikdo zájem.

Cheb nyní rekonstruuje bytový dům Mánesova 23 za 22 milionů, chystá se na stavbu lávky na Švédský vrch za zhruba 110 až 120 milionů, investuje v Areálu Lokomotiva či modernizuje učebny škol. Na školy se letos zaměřil také Sokolov. Jejich vylepšení ho bude stát 30 milionů korun.