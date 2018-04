Mrzí ho nezájem o techniku, tak vytvořil pro studenty přístroj k pokusům

Když předvádí některý z pokusů, neznalý člověk vidí jen náhodné přepojování kabelů na šedé kovové desce.

„Slouží k základním pokusům z fyziky a elektroniky. Cílem je, aby děti neměly znalosti zprostředkované metodou tabule a křída. Důležité je si je osahat a zjistit, že fungují,“ vypráví, zatímco připravuje jeden ze základních pokusů.

Je jím měření proudu a napětí na žárovce, čímž výuka elektroniky začíná. Během něj mohou žáci díky regulátoru napětí žárovku rozsvěcovat a přitom pozorovat jednotlivé hodnoty. Vše už je připravené, stavebnici stačí jen zapnout.

Právě v tom je podle Kadeřábka její výhoda. „Různí učitelé tráví čas tím, že si vyrábí primitivní pomůcky z hřebíků a baterek. Pak nutí děti, aby je daly dohromady, čímž ztrácí čas, který je při hodině cenný,“ vysvětluje 59letý prokurista, který vedl vývoj stavebnice. Dohromady na něm pracovalo několik lidí.

Využívat ji mohou základní i střední školy. Součástí stavebnice může být i osciloskop pro složitější úkoly, které zkouší studenti středních průmyslových škol. V balení je i sešit s jednotlivými úkoly. Je zde například funkce kondenzátoru, tranzistoru nebo relé. „Doplňková část slouží zájmovým kroužkům. Díky ní je možné postavit model zvonku nebo přerušovanou sirénu,“ popisuje Kadeřábek.

Firma zatím vyrobila jen několik kusů. Prodává je v zastoupení v Praze. Autoři by byli rádi, kdyby se stavebnice dostala do školních učeben, a zvýšila tak zájem mladých lidí o techniku. Cena se pohybuje od 10 do 20 tisíc korun.

Ve hře je ale i možnost, že by se výrobek, který je zatím určený pro český trh, prodával jako hračka. A možná i za hranicemi České republiky. Problém je železná konstrukce. Materiál by kvůli vysokým nákladům musel nahradit plast. Jestli se autoři dočkají, zatím není jasné. Už teď o novinku ale projevilo zájem vedení společnosti v Mnichově.

„Byl bych rád, kdybychom dokázali postavit malou linku se dvěma až třemi zaměstnanci, která by stavebnici pravidelně vyráběla,“ přemítá Kadeřábek.

Mrzí ho malý zájem o techniku

Na projektu začal pracovat v roce 2015. Důvodem byl nedostatek technického personálu. Závod umístěný ve Vimperku na něj trpí mimo jiné i proto, že se nachází blízko hranic s Německem, kam řada pracovníků odchází.

„Řešíme to tak, že s lidmi provádíme dvou až tříměsíční zkrácenou průmyslovku. Během ní se nám taková stavebnice hodí,“ líčí Kadeřábek. Sám má zkušenosti s výukou a současný zájem mladých lidí o technické obory i úroveň školství se mu nelíbí. „Lidé utíkají k pofiderním studiím a pseudooborům. Málo z nich studuje tu, jak já říkám, tvrdou vysokou školu, jako je medicína, práva nebo technika. Úroveň středního školství je deklasovaná tím, že se školy přetahují o žáky,“ myslí si.

Tomáš Kadeřábek je původem z Prahy a na jih Čech ho přivedla práce. Absolvoval ČVUT a poté nastoupil do bývalé Tesly ve Vimperku. Tu v roce 2001 koupila společnost Rohde & Schwarz i se zaměstnanci. Z pozice řadového inženýra se stal zástupcem ředitele.

Přestože ve Vimperku působí řadu let, Praha mu občas chybí. „V létě a zimě je tady krásně. Na podzim jsou ale dlouhé noci a ulice jsou vylidněné, takže se mi občas zasteskne po velkém městě, kde to žije,“ vypráví.

Vimperský výrobní závod Rohde & Schwarz je prvním mimo území Německa. Společnost byla založena v roce 2001 a v současnosti zaměstnává již přes 700 pracovníků.