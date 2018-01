Na úřadu pro mosty a silnice chybí lidi, na razítko se čeká i rok

„Ty žádosti se rozhodně nevyřizují v zákonných lhůtách. Ty jsou pro běžné řízení 60 dní, v případě komplikovanějších staveb 90 dnů. Tyto lhůty jsou v naší personální situaci iluzorní,“ popisuje situaci na magistrátu tajemnice úřadu Markéta Bartušová.



Podle tabulek by na hromadách spisů mělo pracovat pět kvalifikovaných referentů. Jenže o stavebních povoleních pro silnice, chodníky nebo mosty rozhodují jen dva kvalifikovaní zaměstnanci na plný úvazek a jeden na poloviční. Od února se tristní situace ještě zhorší.

Jedna zkušená úřednice dala výpověď a na konci ledna končí. Podle tajemnice situaci komplikují nesmyslné nároky na kvalifikaci úředníků, ale třeba i nutnost vypisovat na každé uvolněné místo výběrové řízení:

„Tato práce vyžaduje vysokoškolské vzdělání nebo stavební středoškolské s tříletou praxí. Úředník musí také mít odbornou zkoušku. Do předposledního výběrového řízení se přihlásili jen lidé, kteří neměli zákonem požadovanou kvalifikaci, do posledního se nepřihlásil nikdo.“

Přitom spisů, které směřují na hradecký dopravní stavební úřad, přibývá s tím, jak se víc stavějí komerční projekty a víc je také oprav veřejných komunikací.

Zpackaná reforma

„Komplikovanou situaci na hradeckém stavebním dopravním úřadu známe. U některých staveb dávala naše údržba silnic stížnosti na nečinnost úřadu. O ní pak rozhoduje krajský úřad, který je tomu hradeckému nadřízený. Například o stavebním povolení pro most ve Svinarech bude nakonec rozhodovat nadřízený stavební úřad na krajském úřadu,“ vysvětluje krajský náměstek pro dopravu Martin Červíček (ODS), podle kterého řeší aktuálně hejtmanství několik silnic, které by se měly letos opravit a kterým chybí stavební povolení.

Krize na hradeckém magistrátu dělá starosti také chlumeckému starostovi Miroslavu Uchytilovi (KDU-ČSL): „Loni v létě jsme skončili s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace ve dvou ulicích. Jenže doteď jsme čekali na stavební povolení, abychom mohli práce dokončit.“

Uchytil připomíná, že dřív vše fungovalo lépe. „Ještě v roce 2016 jsme si stavební povolení dělali sami. Máme na to kvalifikované úředníky, ale od loňska to nesmíme dělat. Novela stavebního zákona nám rozhodování o dopravních stavbách sebrala a dala to na obce s rozšířenou působností. Naši úředníci udělají 70 procent práce, povolování stavby dotáhnou do stadia platného územního rozhodnutí a pak spis postoupí do Hradce Králové. A spis tam leží. Dneska nesmíme ani vlastní chodník, silničku dotáhnout do fáze stavebního povolení. To, co dřív trvalo dva měsíce, teď trvá třeba deset měsíců.“

Situaci má zlepšit sloučení úřadů

Rozhořčený starosta Chlumce se jako předseda pracovní skupiny obcí druhého typu na Svazu měst a obcí snažil změnu zákona zastavit. „Napsali jsme výzvu, ať nám pravomoc zůstane, ale Senát nás nevyslyšel. Když o tom rozhodují lidé v Praze, kteří v životě nepracovali v praxi na stavebních úřadech, tak se nikdy reforma veřejné správy nepovede,“ rozčiluje se Uchytil.

Tristní situaci musí rychle řešit i hradecký magistrát. Nové úředníky se získat nedaří, a tak zřejmě přistoupí k organizační změnám.

„Speciální stavební dopravní úřad patrně sloučíme s obecným stavebním úřadem. Ti stávající úředníci se to musí naučit, budou muset získat příslušnou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, ale je to jediné reálné řešení situace, které vidíme,“ věří tajemnice hradeckého magistrátu Markéta Bartušová.

Oba stavební úřady fungují pod různými odbory magistrátu a sloučit se mají už od března.