O stavbě galvanovny v Lešné nejspíš rozhodne Rožnov, kvůli podjatosti

Provoz má stát na katastru obce Lešná a ta podala námitku podjatosti na starostu i všechny pracovníky Městského úřadu ve Valašském Meziříčí. Argumentuje tím, že město celou zónu vlastní a firmě Hajdik prodalo pozemek, zároveň však má vést stavební řízení.

Obyvatelé Lešné ale stavbu odmítají a vedení obce stojí za nimi. „Prvořadý úkol každé samosprávy je chránit zájmy území a občanů. Je potřeba brát zřetel na ekologii a ochranu životního prostředí a na to, že jsme v lokalitě, která je již dnes velmi zatížena emisemi ze stávající výroby,“ řekl starosta Lešné Jaromír Zavadil.

Firma se proti přesunu stavebního řízení odvolala

Obec argumentuje tím, že valašskomeziříčský starosta Robert Stržínek v minulosti opakovaně potvrdil, že o spolupráci s firmou stojí. A úředníci by tím podle ní mohli být ovlivnění. Krajský úřad dal Lešné za pravdu, námitce vyhověl a řízení přesunul do Rožnova pod Radhoštěm.

„Není možné, abych do řízení nějak vstupoval. Považuji to celé jen za obstrukci,“ reagoval Stržínek.

Podobně to vidí i předseda představenstva společnosti Filip Hajdík. „Námitka je nesmyslná, protože pozemek už jsme koupili a zaplatili. Tím padá možnost, že bychom mohli na město tlačit ve smyslu‚ vyjděte nám vstříc, jinak pozemek nekoupíme‘,“ konstatoval Hajdík.

Proti rozhodnutí kraje se firma odvolala. Problém ale nemá ani s tím, kdyby neuspěla a rozhodovalo by se v Rožnově.

„Je otázka, která z variant je rychlejší, protože v Meziříčí už měli úředníci spis nastudovaný. V Rožnově budou muset začít od začátku. Je to poměrně velký projekt, takže to zabere čas,“ dodal Hajdík, který celkové zdržení odhaduje na dva měsíce.

Průmyslová zóna sice patří Meziříčí, které ji před asi patnácti lety postavilo, ale leží na katastru obce Lešná. Ta se tedy při jednotlivých projektech účastní stavebního řízení. „Když se to budovalo, odpor nebyl žádný. Lidé prodali pozemky a věděli, že na nich bude průmyslová zóna,“ podotkl Stržínek.

Lidé proti galvanovně sepsali i petici

Dnes je areál zcela obsazený až na jediný pozemek. A právě ten koupila společnost Hajdik. Už před transakcí se v obci zvedla vlna odporu, obyvatelé Lešné podepisovali petici a firmě vzkazovali, aby zvolila jinou lokalitu. Jejich názor nezviklalo ani veřejné setkání se zástupci společnosti.

„Území už nyní velmi zatěžuje výroba, která tady historicky je,“ upozorňoval tehdy Zavadil.

Zastupitelé Meziříčí ale prodej pozemku schválili a plán na novou provozovnu prošel úspěšně zkoumáním vlivu na životní prostředí. A firma je rozhodnutá vytrvat i přes současné komplikace.

„Chceme stavět tady, v našem regionu. Zároveň je ale důležité, aby to všechno bylo správně a legislativně čisté, protože se chci ještě i za deset let dívat lidem do očí,“ řekl Hajdík.

Společnost dosud sídlí v Jablůnce, kde vznikla. V roce 2016 se stala Firmou roku ve Zlínském kraji. Zakládá si na tom, že má stabilní tým a jen minimum agenturních pracovníků. A právě na to slyšelo vedení města.

„Je to tuzemská firma, která má široký záběr. Pokud by na některé odvětví dolehla krize, ustojí to a neudělá to, co udělala před pár lety německá firma,“ sdělil Stržínek.

Připomněl tak hromadné propouštění 400 pracovníků společnosti na výrobu solárních systémů, která v roce 2012 ukončila výrobu a odešla z České republiky.