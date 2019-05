Stát chce malé úřady nahradit podatelnami, starostové jsou proti

Zrychlit stavební řízení, které je u nás v porovnání s ostatními zeměmi jedno z nejpomalejších, chce stát tím, že změní stavební úřady. Důsledkem ale může být fakt, že lidem v malých městech se úřad vzdálí.

Upozornili na to starostové měst ve Zlínském kraji, kterých by se změna měla dotknout.

„Malé úřady se třemi a méně zaměstnanci by se podle návrhu měly zrušit a agendu by převzala větší pracoviště. Zatím to nemá podobu zákona, cítím ale obrovský tlak, aby to bylo přijato,“ uvedl starosta Slavičína Tomáš Chmela.

„Byl by to krok zpět. Zdejší úředníci mají místní znalost, navíc je to spádový úřad pro další tři obce a je důležité, aby úřady byly lidem co nejblíž,“ dodala Věra Sigmundová, starostka Chropyně. Také v tomto městě je na úřadu pouze vedoucí a dvě referentky.

Stavební úřady fungují v takzvaném smíšeném modelu. Spadají pod státní správu, prakticky jsou ale integrované do městských úřadů a tedy souvisejí se samosprávou obcí. Nově by měly vzniknout zcela oddělené úřady.

„Nemám problém s tím, když bude stát extrémní případy jako stavby jaderných elektráren posuzovat v Praze. Rodinné domy a podobné stavby by se ale měly rozhodovat v místě samotném,“ řekl Chmela. Pod slavičínský úřad spadá oblast se zhruba deseti tisíci obyvateli.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ale uklidňuje, že tam, kde funguje stavební úřad nyní, bude tomu stejně i po změně. Ta má vést ke zjednodušení celého procesu a zajistit výrazné urychlení rozhodování.

„Lidé budou jednat s jedním stavebním úřadem místo dnešního stavu, kdy nejdříve shánějí na desítkách úřadů podklady, žádosti, a následně ve většině případů jednají s více stavebními úřady,“ vysvětlil Vilém Frček z odboru komunikace MMR.

Ministerstvo považuje za největší problém nepřehlednou strukturu stavebních úřadů, složitost vztahů a riziko systémové podjatosti. Starostové to vidí jinak.

„Problém prodlužování stavebních řízení není v tom, kde úřad sídlí, ale v souvisejících zákonech. Ty je potřeba reformovat, jenže tady se zase řeší něco jiného než podstata problému,“ řekl Chmela.

Tím, že chce šetřit na územních pracovištích, se stát netají. V té souvislosti se hovoří i o omezení finančních úřadů ve Valašských Kloboukách a Luhačovicích. Nejde o rušení, zůstat z nich ale mají jenom podatelny se dvěma zaměstnanci. Otevřené by byly dva dny v týdnu – v pondělí a ve středu.

„Současná praxe je taková, že úředníci specialisti jsou ve svých agendách k dispozici po celý týden,“ upozornila starostka Valašských Klobouků Eliška Olšáková.

„Podatelna není plnohodnotný úřad. Je to další krok, který může vést k vylidňování našeho regionu. Úroveň života zdejších obyvatel se tím sníží,“ obává se. Pokud by v Kloboukách zůstala jen podatelna, nejbližší plnohodnotný úřad by byl ve Vsetíně.

Olšáková už navštívila se starostou Luhačovic Marianem Ležákem ředitelku Generálního finanční ředitelství Tatjanu Richterovou, jež jim sdělila, že se žádné rušení poboček nechystá.

„Říkají tomu reorganizace, ale v mých očích je to rušení. Podatelny nemůžou plnit běžnou agendu, která slouží místním lidem i podnikatelům. Souvisí to i s cestovním ruchem, který je pro nás zásadní,“ řekl Ležák.

Z Luhačovic by museli lidé jezdit na finanční správu do Zlína. Generální finanční ředitelství nechce situaci konkrétněji komentovat s tím, že není jasné, ve kterých městech k úsporným opatřením dojde.

„Finanční správa je nucena analyzovat situaci ohledně vytíženosti zaměstnanců na jednotlivých územních pracovištích. Jednou z navrhovaných možností, jak uspořit prostředky státního rozpočtu, je optimalizace počtu pracovníků a jejich přesunutí mezi jednotlivými územními pracovišti,“ sdělil Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

„Přesnější informace budou k dispozici až v rámci projednávání dalšího běhu rozpočtu na rok 2020. Rozhodně ale nepočítáme s rušením žádného územního pracoviště,“ dodal.

Starostka Valašských Klobouk oslovila některé poslance z regionu a sejde se i s hejtmanem Jiřím Čunkem, který bude o této věci jednat s dalšími kolegy z jiných krajů i ministryní financí Alenou Schillerovou, jež bude mít definitivní slovo.

„V tuto chvíli přesně nevím, jak má reorganizace finanční správy vypadat. Musíme se podívat na to, co to bude znamenat pro kraj a města,“ nastínil Čunek.

Podle něj by se měla státní správa zjednodušovat a zeštíhlovat a připomněl také, že se má postupně elektronizovat, což lidem má ušetřit cestu na úřady.