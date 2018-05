V Orlové na Karvinsku se stále nepracuje. Stavbu náměstí brzdí sváry

Orlovská radnice ve středu uspořádala tiskovou konferenci, na které se rozhodla reagovat na prohlášení, jež před pár dny poslali médiím zástupci stavebních firem.

V něm uvedli, že se rozhodli přerušit práce v centru města a zvažují i možnost odstoupení od smlouvy. Zástupci firem KR Ostrava a Stamont to zdůvodnili například chybějícími dodatky k smlouvě na přepojení přeložky plynovodu i dalšími komplikacemi, které vyvstaly na stavbě.

Právě kvůli přeložce plynu údajně stavebníci nemohou postavit polovinu podzemních garáží, na čemž je pak závislá další výstavba. „Nemůžeme svévolně, bez řádně podepsaných dodatků ke smlouvě, provést nutné, situací vyvolané práce,“ uvedl v prohlášení ředitel KR Ostrava Štefan Polák.

Podle orlovských radních firmy žádají na přeložku plynu navýšení ceny. S tím však mají investoři problém. „Práce spočívající v přeložení plynovodu byly součástí původního projektu a zadávací dokumentace, zvýšení ceny tak nesplňuje podmínky ke schválení dle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ řekl starosta Orlové Tomáš Kuča.

Podle města a ministerstva navíc není chybějící přeložka plynovodu problémem tak zásadním, aby firmy nemohly na stavbě orlovského náměstí pokračovat. „Zhotovitel může pracovat téměř na všech ostatních stavebních objektech,“ podotkl Kuča.

Pokud se nedohodnou, mohou nastoupit právníci

S tím Polák nesouhlasí. Navíc podle něj je přeložka plynovodu poslední kapkou při jednání s orlovskými úředníky. „Některé vícepráce nám nebyly doposud proplaceny,“ vadí jednateli firmy.

Všichni se shodují v jednom: co nejdříve zase chtějí vidět dělníky na stavbě. Jasněji má být do konce května. Do té doby se mají investoři vyjádřit k námitkám firem.

Pokud se protistrany nedohodnou, hrozí stavební firmy úplným zastavením prací. Naopak orlovská radnice v případě, že opakovaně nedojde k dohodě, zváží další právní kroky.