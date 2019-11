Brzy otevře upravená radnice Prahy 7, podle opozice nebude dostačovat

Původně mělo být hotovo už na konci roku 2018, složitou přestavbu kancelářského objektu v ulici U Průhonu v Holešovicích na novou radnici Prahy 7 ale městská část nakonec dokončuje až nyní.



„Stavba by měla být k dispozici koncem roku, kdy plánujeme zahájit stěhování. Počítáme, že v nové budově začne radnice fungovat počátkem roku 2020,“ říká místostarosta Prahy 7 pro oblast strategických projektů Pavel Zelenka (Praha 7 sobě), který má projekt nové radnice na starosti.

Dělníci právě dokončují novou fasádu na budově, montují rozvody nebo upravují vnitřní dispozice. Celkem už ale rekonstrukce trvá 25 měsíců, což Zelenka zdůvodňuje především tím, že dodavatel musel změnit celou technologii přestavby skeletu.

„Díky tomu se však významně zlepší statika budovy,“ tvrdí místostarosta. Městská část upravuje budovu podle vítězného návrhu studia Atelier bod architekti, v roce 2017 vybrala v soutěži firmu, které měla stavební práce provést za 213,9 milionů korun bez DPH. Jenže právě kvůli nutnosti lépe vyztužit skelet budovy se zakázka prodražila. Aktuálně tak podle radnice Prahy 7 vzrostly náklady o více než 26 milionů na 240,1 milionu korun.

Okolnosti přestavby dlouhodobě ostře kritizuje především opozice v zastupitelstvu Prahy 7. Nelíbí se jí nejen vyšší rozpočet a zpoždění stavby, ale především kapacita budoucí radnice. „Hlavní problém, na který upozorňujeme, vidíme v tom, že je objekt příliš malý a úřadu tak nebude dostačovat,“ je přesvědčen zastupitel opoziční ODS Tomáš Kaštovský.

Radnice v azylu Praha 7 jako jedna z mála městských částí dosud nemá vlastní radnici. Od roku 1993 provizorně sídlí v budově Generálního finančního ředitelství na Nábřeží kapitána Jaroše. Původní nájemní smlouvu platnou do konce roku 2015 krátce před vypršením strany prodloužily o další čtyři roky.

Nová radnice, která vzniká přestavbou objektu v ulici U Průhonu v Holešovicích, vyjde na 240,1 milionu korun bez DPH.

A navíc upozorňuje na to, že v příštích letech má na nedalekém rozvojovém území v Bubnech-Zátorech vzniknout nová čtvrť minimálně pro 20 tisíc nových obyvatel. Dá se očekávat, že kvůli tomu se bude muset úřad dále rozšiřovat. „Obáváme se, že pak budou odbory rozesety na různých místech a občan je bude muset složitě obcházet, aby si vyřídil potřebné náležitosti,“ dodává Kaštovský.

Že by se do nově upraveného objektu úředníci nevešli, ale vedení městské části zásadně odmítá. „Kapacita radnice bude zcela vyhovovat potřebám úřadu, do nové budovy se budou stěhovat všechny odbory, které v současné době sídlí v budově na nábřeží Kapitána Jaroše,“ říká Pavel Zelenka.

K samotným nákladům za přestavbu radnice je však nutno dodat, že ještě v roce 2012 tehdejší vedení městské části kolem ODS chystalo výstavbu nového sídla za téměř miliardu korun. Proti se ale postavili občané, sesbírali potřebné podpisy a docílili vypsání referenda, které se uskutečnilo společně s prezidentskými volbami v lednu roku 2013. A v něm nakonec nákladný projekt také odmítli. Za touto iniciativou stál tehdy Jan Čižinský, kterého úspěch s referendem vynesl o rok později až do funkce starosty, v níž dodnes zůstává.

V referendu si lidé také odsouhlasili, že investice do nové radnice nesmí přesáhnout 500 milionů korun. To by se mělo současnému vedení bez větších problémů podařit i přes nezanedbatelné navýšení ceny za stavební práce. Neboť Praha 7 koupila budovu v ulici U Průhonu v roce 2015 za 91 milionů a dohromady se současnými náklady za úpravy tak celkem zaplatila 331 milionů korun.

Znečištěná půda brzdí Prahu 12

Důstojná radnice dlouhodobě chybí také Praze 12, která s více než 56 tisíci obyvateli patří mezi větší městské části. Úřad dosud sídlí celkem na sedmi adresách v Modřanech a Kamýku, což je nejen neekonomické, ale působí to i značné organizační problémy. Proto městská část už v minulém volebním období definitivně rozhodla o výstavbě svého nového sídla na pozemcích mezi ulicemi Písková a Generála Šišky v Modřanech.

Jenže ani v tomto případě nejdou přípravy zcela hladce. Stavební práce sice začaly letos v červnu, ale brzy se ukázalo, že v půdě zůstalo neočekávaně velké množství znečišťujících látek po předchozích majitelích. Ty bylo nutné okamžitě odstranit. Kvůli likvidaci ekologické zátěže tak stavba hned zkraje nabrala více než tři měsíce zpoždění. Nicméně aktuálně už dělníci budují základy nové radnice a podle místostarosty Prahy 12 pro strategický rozvoj Petra Šuly (TOP 09) by hotovo mělo být začátkem ledna roku 2021, úřad by zde měl začít fungovat ještě na jaře téhož roku.

Různé potíže při budování radnice se také promítly do celkového rozpočtu, který v současnosti činí 562 milionu korun.

„Už v loňském roce se navýšil o 5,5 milionu kvůli změnám v projektu, letos z důvodu likvidace ekologické zátěže a přeložkám přípojek inženýrských sítí celkem o 27 milionu korun,“ dodává místostarosta Šula.