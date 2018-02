Trať ke sjezdovkám pod Sněžníkem by byla drahá, kraj plány odložil

„Na každou velkou stavbu, na niž jdou veřejné peníze, se dělá ekonomické posouzení, zda tyto prostředky budou vynaloženy rozumně. A nám tento projekt ekonomikou neprojde. Jsou to příliš velké peníze na tak malé území,“ uvedl náměstek hejtmana, odpovědný za dopravu, Michal Kortyš (ODS).

Poté, co v roce 2016 zavalily obec s třemi stovkami obyvatel tisíce turistů, kteří chtěli pod Králickým Sněžníkem vidět novou vyhlídku Stezku v oblacích, chtěli politici vesnici pomoci.

Pardubický kraj dal projektantům z firmy Sudop za úkol vymyslet napojení Dolní Moravy na železnici, která vede pět kilometrů vzdáleným Červeným Potokem. Lidé by tak do Dolní Moravy nemuseli jezdit auty, která tam nemají kde parkovat.

Areál plný sjezdovek, hotelů i letních turistických atrakcí by podle hejtmana mohl napodobit některá rakouská horská střediska, v nichž vlaky zjednodušují cestování turistů. Jenže všechny čtyři varianty, které firma loni předložila, by stály přes miliardu korun.

Projektanti tedy dostali za úkol přepracovat návrh trasy vedoucí z Červeného Potoka tak, aby železnice končila po čtyřech kilometrech u chaty U Slona. Ale ani to nakonec nestačilo k tomu, aby se náklady dramaticky snížily. A kraj plány odložil.

„Peníze by se nám z toho nikdy nevrátily. Navíc na realizaci bychom čekali velmi dlouhou dobu a my tomuto území chceme pomoci rychleji,“ uvedl Kortyš.

Plán v minulosti kritizovala opozice. „To jsou absolutně nesmyslné náklady na sanaci území, které se bez vazby na dopravní infrastrukturu rozvíjí ze soukromých peněz pro soukromé vlastníky,“ uvedl krajský zastupitel Jan Řehounek (ANO).

Kraj aspoň rozšíří silnici

Starosta Dolní Moravy Richard Novák upozorňuje, že pro stavbu železnice by se nepodařilo v obci vykoupit pozemky. Někteří vlastníci je odmítají prodat i na stavbu cyklostezky. Pro nápad kraje ale má pochopení.

„Byla to určitá reakce na boom prvního roku Stezky v oblacích, kdy její návštěvnost byla zpočátku enormní. Je to určitá vize do budoucna, nikdy nevíme, co se bude dít. Třeba to jednou vznikne a bude to způsob, jak sem lidi nějakou zajímavou formou dostat,“ uvedl Novák.

Pardubický kraj nyní pomůže obci jinak - rozšíří přetíženou silnici vedoucí k hlavním atrakcím Dolní Moravy. Hejtmanství chce ve dvou etapách zajistit, že dosud slepá cesta bude napojena na silniční síť z obou stran. Mělo by to ulevit přetíženým jednosměrkám.

Obec také chystá stavbu stezky pro pěší a cyklisty, která v Dolní Moravě chybí. Když to dobře půjde, tak se jí lidé dočkají v roce 2020. Bude to čtyřkilometrový úsek, byť obec původně měla větší plány. „Vize je, že by cyklostezka vedla do Červeného Potoka a do Králík. Ve spodní části obce jsou ale vlastníci pozemků, kteří je nechtějí z principiálních důvodů prodat. Pod sportovní areál se nedostaneme,“ uvedl starosta.