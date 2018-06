U jirkovské základní školy vyroste přes prázdniny víceúčelové hřiště

„Hřiště bude menší, to současné už potřebám školy nevyhovuje. Navíc se skoro nedá udržovat. Zavlažování trávníků je napojené na klasický vodovodní řad, to by nás vyšlo na několik tisíc na den,“ řekl ředitel školy Petr Jiráček.

Plocha bude mít běžecký ovál dlouhý 200 metrů, po jedné ze stran bude prodloužený do šedesátimetrové sprinterské rovinky. Uvnitř bude víceúčelové hřiště s umělým povrchem, který žáci využijí pro nejrůznější míčové sporty či skok daleký a vrh koulí.

O novém hřišti se uvažovalo už delší dobu, nakonec tuto investici zastupitelstvo mimořádně zařadilo do plánu ještě na letošek.

„Slibovali jsme, že když se ušetří během roku peníze, na tuhle akci určitě dojde. Projekt je připravený, stavební povolení vyřízené, zbývá ještě vypsat výběrové řízení, které ale může trvat i tři měsíce,“ uvedl jirkovský starosta Radek Štejnar.

Ve fázi úvah je pak případné vybudování sportovní haly, která by na hřiště mohla navazovat. Místo by na ní vedle hřiště bylo, ale v současné stavbě stavbu nedovoluje územní plán.