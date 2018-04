Stavba tunelu zdražila jejich byty, nájemníci podali trestní oznámení

Radnice Králova Pole podle lidí z bytovky v Purkyňově ulici 1 až 7 i názoru jejich právníků roky poškozuje nájemníky při privatizaci nájemních bytů – proces se navíc táhne už sedmnáctým rokem.

Teď si sice byty postavené v roce 1951 mohou konečně koupit, ale zchátralé a několikanásobně dražší. Lidé si už vzali na pomoc i ombudsmanku pro městské byty a nyní chtějí, aby případ prošetřila také policie.

„Trestní oznámení na městskou část jsem doručila na státní zastupitelství. Jsme zoufalí a vyčerpaní ze snahy domluvit se s radnicí. Obracíme se na město, ale to nás odkazuje zpět na městskou část,“ popsala mluvčí nájemníků Dagmar Niklová.

Do privatizace se dům s 23 bytovými jednotkami dostal spolu s ostatními v okolí už na počátku tisíciletí. Zatímco sousední byty Brno prodalo, ty jejich musely kvůli stavbě Královopolského tunelu počkat – město vyhlásilo stavební uzávěru a čekalo se také na to, co sousední stavba s domem udělá.

Tunel otevřel v roce 2012 a byty jsou konečně k mání, ale podle jiných pravidel, než platila na začátku, za cenu obvyklou. A ta se za 2+1 vyšplhala z původních 240 tisíc na 1,25 až 1,6 milionu korun.

„To je předražené. Radnice do bytů neinvestovala. Podle statutu města má jít 90 procent z nájmů do oprav, to se ale až na havárie nedělo. Pouze silničáři nám vyměnili okna,“ tvrdí Niklová.

Někteří nájemníci přijali slevu, jiní ne

Lidé tak žádají slevu, ale zatím neúspěšně. A zařídit by to podle nich měla radnice Králova Pole, která jim byty prodává. Může ji žádat na „velkém“ zastupitelstvu, to už ale loni v létě návrh zamítlo.

Podle místostarosty pro bytovou politiku městské části Daniela Valenty (TOP 09) je ale kritika nájemníků neoprávněná. „Chtěli jsme po městě slevu, ale neúspěšně. Ty lidi chápu, ale jsme vázaní pravidly privatizace města, a v nich jasně stojí, že byty se mají prodávat za cenu obvyklou,“ popsal Valenta.

Výjimky ale v několika případech prošly. Tou poslední byla v lednu sleva 24 procent pro nájemníky z činžáku v Lesnické ulici v Černých Polích jako odškodnění za administrativní chyby a průtahy. „Když jsme ji nabízeli i lidem z Purkyňovy, chtěli 65 procent. Teď by brali i tu menší, ale to už nejde,“ poznamenal Valenta.

Radnice městské části totiž lidem rozeslala nabídku loni v říjnu a někteří už na ni kývli. „Pokud bychom prodej nyní zastavili, mohl by to někdo později napadnout,“ vysvětlil Valenta.

Do případu se vložila i brněnská ombudsmanka pro byty Klára Kolbabová. „Mezi nájemníky panuje nejistota, nejsou jednotní v tom, zda nabídky přijmout, nebo dále bojovat o slevu z kupní ceny. Cítí se postupem města poškozeni, a proto se rozhodli podat trestní oznámení,“ okomentovala Kolbabová.

Doprodej bytů je v kompetenci městské části, zní z města

Podle Niklové byly nabídky udělané špatně a obsahovaly chyby. V nabídce navíc radnice nezohlednila tunel, i když to v minulosti slibovala. „Říkali nám, že budeme mít odečet za to, že jsme ustoupili veřejnému zájmu,“ uvedla. Valenta souhlasí s tím, že chyby je třeba opravit, podle něj ale nemají na cenu vliv.

Vše tak může zachránit už jen město. „Situaci lidí chápu, ale jednotlivě pro ně nemůžeme nic udělat. Byty prodává městská část. Za nešťastné ale považuji, že už někteří nabídku přijali,“ podotkl náměstek primátora Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podle něj byla v případě privatizace v Lesnické ulici jiná situace. „Prodával se celý dům z úrovně města. V Purkyňově ulici už je dříve jeden byt prodaný, takže se jedná o doprodej bytů, a to je v kompetenci městské části,“ uvedl Hladík.

Podle Valenty mají nyní lidé lhůtu do konce dubna, aby se vyjádřili, zda cenu akceptují. „Pokud ne, budou dál našimi nájemníky,“ řekl.

Ti proto doufají ve vítězství u soudu. „Chystáme ještě další kroky, ale o těch zatím nechci mluvit. Připadá mi hrozné, že lidé žili roky v naději, že si byty koupí. Teď se naopak ocitli v beznaději, protože zestárli, nemají tolik peněz a na hypotéku nedosáhnou. A kdyby byt koupili, nebudou mít na opravy,“ shrnula jejich situaci Niklová.