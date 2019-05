V Ostravě dokončili po 32 letech stavbu skeletu, kde měli sídlit komunisté

Betonová žebra a sloupy hyzdící od konce osmdesátých let centrum Ostravy přikryl plášť, v jednotlivých patrech už jsou připraveny prostory pro začínající firmy. Stavbu trvající dlouhá tři desetiletí nyní dokončila až společnost Smart Innovation Center.



„Zhruba dvě třetiny budovy tvoří vědecko-technický park a podnikatelský inkubátor, třetina budovy pak bude pronajímána jako polyfunkční objekt,“ přibližuje nové poslání budovy Michal Burian, jednatel společnosti Smart Innovation Center.

„Do konce prázdnin bychom chtěli mít pronajmuto zhruba padesát procent rozlohy vědecko-technologického parku. Zájemci jsou, ale zatím čekali na kolaudaci,“ dodal.

Objekt naproti Domu kultury města Ostravy se začal stavět už v roce 1987 jako nové krajské sídlo Komunistické strany Československa.

Po sametové revoluci velikášské plány komunistů skončily. Ve skeletu, jak se začalo rozestavěnému domu říkat, měla postupně sídlit pojišťovna, zvažovalo se zde umístění centra pro vyřizování dokladů, krajského úřadu, uvažovalo se také o přestěhování vědecké knihovny.

V roce 2008 ostravský magistrát prodal chátrající trosky za 33 milionů a k tomu hotový projekt za dalších 20 milionů společnosti Red House Development. Jako podmínku si dal vznik multifunkčního centra do roku 2013. To se ale nestalo.

Firma požádala o odklad do roku 2015, pak o další rok. Nakonec zastupitelé souhlasili s převodem na další firmu, společnost Smart Innovation Center, která měla budovu dostavět do 30. září 2018. Ani to se nezdařilo.

Zastupitelé souhlasili s odpuštěním poloviny smluvní pokuty

Fakt, že skelet rozestavěné budovy hyzdil širší centrum města 32 let, připomněl ve středu ostravský primátor Tomáš Macura i zastupitelům města před jejich hlasováním o pokutě pro firmu Smart Innovation Center.

Ta měla zaplatit městu 35 milionů korun za sedmiměsíční prodlení s termínem dokončení stavby. Ale požádala o prominutí části dluhu.

„Firma nám měla zaplatit pět milionů korun smluvní pokuty za každý měsíc. Požádala však o prominutí poloviny. Radní města včetně mě s tím souhlasí ze dvou důvodů. Jednak pokuta byla ve smlouvě především proto, aby investora donutila stavbu dokončit, což se stalo. Kromě toho je firma přesvědčená, že ke zpoždění vedly i objektivní důvody, například železobetonová překážka, která tam neměla být. Zřejmě by se proto obrátila na soud. Tomu bychom se ale rádi vyhnuli,“ argumentoval primátor.

Připomněl také, že kromě kupní ceny ve výši 53 milionů korun získalo město už před dvěma lety částku 15 milionů jako kompenzaci za to, že umožnilo přeprodej skeletu a vzdalo se tak části svých práv. A loni k tomu přibylo dalších pět milionů jako pokuta za září – první měsíc prodlení. Celkem tak město získalo za skelet a pozemky pod ním již 73 milionů.

Zastupitelé s odpuštěním poloviny dlužné částky z celkových 35 milionů bez problémů souhlasili a snížili ji na 17,5 milionu.

K loňským pěti milionům tedy firma městu přidá ještě 12,5 milionu korun. Stavba tak v konečném výsledku přinese Ostravě 85,5 milionu. Nejméně čtvrtinu ale v minulosti spolkly náklady související s přípravou projektové dokumentace, údržbou a prodejem nemovitosti.