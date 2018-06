Stavbou roku je lázeňský hotel, bodovala i Zámecká věž a nová vodárna

„Absolutně jsme to nečekali a chtěli bychom slíbit všem, že příští rok budeme mít v soutěži minimálně dvě takové stavby,“ řekl jednatel zhotovitelské firmy Stasko plus Josef Kopfstein, která stojí za stavbou karlovarského lázeňského hotelu Olympic Palace.

Za nejlepší projekt pokládají odborníci rekonstrukci Zámecké věže a jejího okolí v Karlových Varech, která patří městu.

„Pracujeme na tom už dva roky a v nejbližší době bychom se chtěli pustit do realizace,“ uvedl primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík.

Jinak než odborníci rozhodli hlasující po internetu. Coby nejlepší stavbu ocenili prodejnu automobilů a autoservis Zimmel v Chebu, vítězným projektem se u nich stala Futura - Nová vodárna. Plány na přeměnu současné staré vodárny v Karlových Varech, která patří městu, skončily u odborné poroty na druhém místě.

„Díky ceně veřejnosti jsme zjistili, že je o tento projekt v Karlových Varech zájem. Uděláme všechno pro to, abychom se s novou vodárnou mohli v příštím roce soutěže zúčastnit v kategorii staveb,“ řekl spoluautor architektonického návrhu Petr Čumr.

Cílem projektu je vznik moderního komerčního centra zaměřeného na volný čas i profesní a zážitkové aktivity. Vedení radnice přemýšlí o využití nevzhledné vodárny poměrně dlouho.

„Za sebe mohu říct, že by se město tomuto projektu nebránilo. Pan Čumr by ale musel přijít s investorem. Město by do toho vložilo pozemky, investor by musel novou vodárnu vybudovat,“ uvedl Čestmír Bruštík.

Kdo uspěl v 18. ročníku soutěže HODNOCENÍ ODBORNÉ POROTY

Kategorie stavba

1. místo: Olympic Palace

2. místo: budova hospicové péče Rehos

3. místo: oprava mostu přes Jáchymovský potok

Čestná uznání: Goethův naučný lesopark, nový atletický areál Ostrov Kategorie projekt

1. místo: celková revitalizace Zámecké věže

2. místo: Futura - nová vodárna HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Kategorie projekt

1. místo: Futura - nová vodárna Kategorie stavba

1. místo: prodejna automobilů a autoservis Zimmel Kategorie zachráněná památka

1. místo: tvrz Pomezná DALŠÍ CENY

Projektant roku: Michal Odvody

Stavbyvedoucí roku: Jan Bareš

Osobnost stavitelství Karlovarského kraje: Jan Klíma

Cena hejtmanky: Obnova historického odpočívadla v Kyselce

Cena primátora: Olympic Palace

Cena časopisu Stavebnictví: oprava mostu přes Jáchymovský potok

Součástí internetového hlasování byla také kategorie pro zachráněnou památku roku. Tu letos provázel souboj mezi městským domem č.p. 59 v Lokti a tvrzí v Pomezné na Chebsku. Ta nakonec o několik desítek hlasů vyhrála.

„Zdravím do Lokte, který nám dál kvůli těsnému skóre hodně zabrat. S tvrzí zdaleka nejsme hotoví a čeká nás ještě spousta práce. Rádi bychom obnovili ještě obě zbouraná křídla,“ řekl majitel Petr Jaška.

Organizátorům letos dorazilo celkem 12 186 hlasů, platných a ověřených bylo 10 969.

„Veřejné hlasování jsme kontrolovali průběžně a hlasy jsme ověřovali. Ty neplatné se objevily hlavně u památek, ale umíme si s tím poradit, takže to nebyl problém. Šlo řádově o desítky hlasů a letos bych řekla, že se jejich počet oproti předchozím ročníkům snížil,“ uvedla manažerka RSS Anna Vlášková. Letošní soutěže se zúčastnilo sedmnáct staveb a pět projektů.

Stavebnictví v kraji v současné době sice prochází jistým oživením, zástupci RSS ale upozorňují, že situace není zdaleka růžová. Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu vydaly stavební úřady v kraji během prvního čtvrtletí letošního roku celkem 495 stavebních povolení, což je o 7,1 procenta méně než ve stejném období roku 2017. Nejvíce jich bylo na Chebsku.

Potěšující jsou údaje o bytové výstavbě. Během prvního kvartálu začaly firmy stavět 174 nových bytů, z nichž téměř polovina tvoří ty v rodinných domech.

„Ve stejném období bylo dokončeno 106 bytů, což je o 43 bytů, tedy o 68,3 procenta více než ve stejném období roku 2017,“ uvedli statistici. Základní stavební výroba během prvních čtyř měsíců roku vzrostla o 84,5 procenta.