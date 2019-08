Potřebuje Praha další zdymadlo? Pro i proti zazní v Rozstřelu

Na začátku srpna zvláštní stavební úřad pražského magistrátu povolil stavbu nové plavební komory u Dětského ostrova na Smíchově. A to i přesto, že stavbu loni zamítl stavební úřad Prahy 5.

Podle magistrátních odborníků je stavba, kterou plánuje Povodí Vltavy, v souladu s územním plánem, památkovou ochranou či hygienickými předpisy.

S magistrátními úředníky nesouhlasí nejen městské části Praha 5 a Praha 1, ale i vedení magistrátu, kteří se proti rozhodnutí chtějí odvolat. V Praze 5 proti zdymadlu vznikla petice, kterou podepsalo 774 lidí. Podle kritiků by se na Vltavě zvýšil provoz velkých lodí, došlo by k omezení lodiček a a šlapadel a okolí by bylo zaneseno emisemi.

„Turistických lodí na Vltavě je příliš. Emise z jejich motorů mají velký podíl na tom, že centrum Prahy patří mezi místa s největším znečištěním vzduchu v republice. Proto nepodporujeme stavbu další plavební komory,“ vyjádřil se náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) na Twitteru.

S tím nesouhlasí předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický. Ten založil vlastní petici pro podporu plavební komory, kterou prozatím podpořilo 54 lidí.

„Malá komora naopak odlehčí provozu ve stávající komoře, která je nejvytíženější městskou komorou v Evropě,“ řekl Skalický ČTK. Samosprávy podle něj matou veřejnost nepravdivými informacemi.