Okružní křižovatka v Jablonci má zpoždění, letos se stavět nezačne

Místo je nepřehledné a nebezpečné a navíc jde o důležitou spojnici do Liberce, Bedřichova a centra města. Podle informací MF DNES okružní křižovatka nevyroste ani letos. Na vině je asi roční skluz v přípravě projektu.

Nové řešení spojnice silnic je akcí kraje a Jablonce. Investorem je kraj. Krajský úřad říká, že zdržení je na straně města.

„Jablonec měl dle dohody zadat podklady pro územní řízení, měl však roční skluz s předáním projektu, a tak krajská správa silnic začala s přípravou pro stavební povolení pozdě. A kvůli tomuto posunu se letos stavět nezačne,“ vysvětlil mluvčí krajského úřadu Jan Mikulička.

Podle Mikuličky se v současnosti vypracovává dokumentace pro stavební povolení a začíná inženýrská činnost. „Snahou kraje je, aby povolení přišlo v zimě a příští rok mohla stavba začít. Jestli se to stihne ale momentálně nikdo neví, ale kraj dělá vše pro to, aby to tak bylo,“ dodal mluvčí.

Jablonecká radnice ujišťuje, že novou křižovatku na Ostrém rohu dokončí stavbaři nejpozději do 20. října roku 2020. „To je termín, který je daný v podmínkách již získané dotace na demolici dvou domů u křižovatky. Tento termín krajská správa silnic akceptuje,“ odůvodnila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Hajná.

Ke zdržení v přípravě podle ní došlo proto, že majitelé nemovitostí sousedících s křižovatkou měli opakované připomínky.

„Pak šlo také o požadavky dalších dotčených orgánů. Pro získání souhlasu se stavbou bylo nutné doložit dodatečné studie, které posoudily budoucí provoz na křižovatce. Jednak jde o vibrace a jejich vliv na okolí, ale také o rozptylové a hlukové studie. Teprve až poté bylo možné získat územní rozhodnutí,“ popsala Hajná.

Dřívější propočty říkají, že celkové náklady na kruhovou křižovatku jsou přibližně 26 milionů korun. Z toho necelé tři miliony šly na demolici domů.

Jablonecký dopravní expert a bývalý zastupitel Jindřich Berounský před časem uvedl, že jde o jedno z dopravně nejzávadnějších míst v Jablonci. „Křižovatka je nebezpečná, je tady špatně vidět, vzniká řada kolizí, situaci komplikuje i průjezd autobusů. Jde o velmi důležitou stavbu a ač nejsem příznivec dalšího šíření okružních křižovatek, toto je jedno z asi posledních míst ve městě, které si ji zaslouží,“ řekl před třemi lety Berounský.