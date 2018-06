Kvůli stavbě přehrady Nové Heřminovy žádá obec Zátor finanční náhradu

Dopis Povodí Odry i výzvu ministru zemědělství v demisi Jiřímu Milkovi při jejich osobním setkání adresovala starostka Zátora Salome Sýkorová. Pro obec, jíž se bezprostředně dotkne vznik nádrže Nové Heřminovy, chce vyjednat finanční náhradu za ztížené životní podmínky během stavby.

„V souvislosti se stavbou přehrady nás čeká obrovská zátěž. Všechny velké stavby se uskuteční v zátorském katastru, pro obyvatele Louček to bude doslova na odstěhování. Proto bych chtěla získat finance, které by pomohly obci Zátor v rozvoji a sloužily jako kompenzace občanům za ztížené životní podmínky,“ uvedla starostka Sýkorová.

Na území obce se má stavět hráz přehrady, její velín, velká část obchvatu, řada mostů či čistička odpadních vod. Obec už má představu, kam by získané prostředky mohly směřovat.

„V souvislosti se stavbou přehrady vznikne páteřní kanalizace. Chtěli bychom ale dosáhnout dalších přípojek a odkanalizování Louček a části Zátoru,“ uvedla příklad starostka.

Peníze by mohly podpořit i vznik chodníku u silnic na Brantice nebo Lichnov či opravy hřiště v mateřské škole, kde se počítá i s přístavbou nové místnosti. Zátor chce rovněž bezbariérový přístup do všech svých objektů.

Deset let od heřminovského referenda

Podle ministerstva zemědělství je třeba, aby obec svůj požadavek vyčíslila . „Ministerstvo zemědělství je připraveno prostřednictvím investora stavby, tedy státního podniku Povodí Odry, jednat s obcí Zátor o možných finančních prostředcích na projekty související s výstavbou protipovodňových opatření na horní Opavě. Nevylučujeme, že by vláda mohla přehodnotit výši financí určených na rozvoj obcí dotčených stavbou přehrady,“ sdělilo tiskové oddělení ministerstva.

Vláda dosud schválila finanční náhradu jen pro Nové Heřminovy, a to ve výši 420 milionů korun. Tato obec se ale stavbě přehrady brání, opírá se o referendum z roku 2008.

„Je tomu deset let, co občané Nových Heřminov odmítli projekt přehrady v místním referendu. A zároveň deset let, co se propagátoři tohoto projektu rozhodli tuto skutečnost ignorovat. Deset let při znalosti stanoviska občanů Nových Heřminov byly vynakládány stovky milionů na přípravu této velmi sporné stavby, aby se nyní právě těmito miliony ospravedlňovala potřeba jejího dokončení,“ komentuje heřminovský starosta Ludvík Drobný.

Obce podepsaly memorandum

I podle ekologů je nádrž konfliktním řešením. „Vyvolává další náklady, například obchvat Heřminov či kanalizace obcí, a odpor obyvatel obce Nové Heřminovy. Kvůli tomu se ani po dvaceti letech nepodařilo obyvatele před povodněmi ochránit. Přitom na stole již více než deset let leží nekonfliktní, ekonomicky efektivnější a šetrnější řešení, studie Václava Čermáka. Její uskutečnění by nevyvolalo žádný konflikt a umožnila by okamžitě začít budovat protipovodňová opatření,“ uvádí koordinátor ekologického Hnutí Duha Jeseníky Ivo Dokoupil.

Do patové situace se pokouší vstoupit další obce a města v povodí Opavy. Starostové Opavy, Krnova, Zátora, Brantic, Čakové a Brumovic podepsali memorandum, v němž vyzývají stát i kraj k urychlení schvalovacího procesu a výstavby přehrady.

„Pro Opavu je jednoznačně výhodné, aby byly Nové Heřminovy postaveny. Nejenže při povodních nebudou průtoky městem tak vysoké, ale pomůže nám to odblokovat mnohé pozemky, které jsou v současné době v zátopové mapě,“ vysvětlil primátor Opavy Radim Křupala.

Memorandum teď projednávají zastupitelstva těchto měst a obcí. „Máme informaci, že v Branticích už zastupitelstvem prošlo, na dalších místech se to chystá. Poté bude možné s memorandem dále pracovat,“ doplnila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.