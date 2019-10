Stavba mostu přes Nové Mlýny potrvá měsíce, ztíží tak letní cesty k moři

Od loňského listopadu stojí na silnici I/52 u novomlýnských nádrží provizorní vojenský most – lidmi přezdívaný Mamut, po němž s hlasitým drncáním projíždí až dvanáct tisíc aut denně. Silničáři jej museli nasunout na stálý most, který byl v havarijním stavu.

Na začátku března příštího roku dočasný most opět rozeberou a konečně se pustí do oprav. Pracovat se bude při plné uzavírce. Objízdnými trasami budou muset jezdit auta celých devět měsíců.

Rekonstrukce mostu, za niž Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zaplatí 188 milionů korun, zajistí vyšší nosnost mostní konstrukce.

Právě nadměrné zatížení původního mostu příliš hustou dopravou se zásadně podepsalo na jeho stavu. Intenzita provozu na mostě se blíží hranici 12 tisíc vozidel za den, přičemž nákladní doprava představuje zhruba čtvrtinu.

„Z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu bude stávající konstrukce demolována a na jejím místě bude postavena konstrukce nová, tvořená spojitým nosníkem o čtyřech polích, s podporami v místech stávající spodní stavby. Součástí bude sanace spodní stavby a další související práce,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Počítá se již s takovým stavebním řešením, aby most mohl být součástí chystané dálnice Brno–Vídeň. „Technické řešení umožňuje nosnou konstrukci výhledově rozšířit,“ potvrdila Ledvinová.

I když most má délku 108 metrů, pracovat se bude na zhruba třech stovkách metrů. Silničáři budou opravovat nejen most samotný, ale i přilehlou silnici. Ta je zásadně poškozená současným provozem, kdy těžká auta před provizorním mostem brzdí a asfalt tak z vozovky na mnoha místech doslova shrnula do stran.

Náhradní mosty na objížďce

O objízdné trase se zatím jedná. S velkou pravděpodobností bude stejná jako před rokem, kdy silnici I/52 na několik dní uzavřela stavba Mamuta. Ve směru na Vídeň by řidiči měli jet přes Novou Ves, Drnholec, Novosedly, Dobré Pole a Březí. Z Rakouska zamíří na Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí, Pasohlávky a Novou Ves.

Firma, která zakázku na opravu mostu vysoutěžila, by měla ještě před stavbou samotnou opravit některé úseky na objízdné trase tak, aby po nich mohly proudit ony tisíce aut denně. Počítá se mimo jiné i s usazením dalších mostních provizorií, například u výjezdu z Dolních Dunajovic na Brod nad Dyjí. Na silnicích by se měla objevit v únoru.

„Máme však takové informace, že je to příliš narychlo a ne všechny opravy se stihnou. Mnohé z nich se budou dělat až následně po opravě mostu a skončení uzavírky. V podstatě to vítáme. Silnice na objížďce budou stejně znovu rozbité,“ míní starosta Dolních Dunajovic Vít Záboj (Dobrá volba pro Dunajovice).

Pro něj je zásadní, aby ŘSD ještě před vytyčením objízdné trasy udělalo pasportizaci objektů kolem ní. „Některé objekty, zejména staré domy, nejsou stavěné na takovou zátěž, tolik aut a na takové vibrace,“ říká Záboj.

Podobně požaduje také pasportizaci kanalizace vedoucí pod silnicí. A další z podmínek je odklon tranzitní dopravy zcela jinou trasou, například již z Brna po D2. Objížďkou přes vesnice Mikulovska by tak měly jet pouze kamiony, které mají v regionu cíl cesty.

Na Mamutovi zůstane úsekové měření

Starostové obcí chtějí zajistit rovněž bezpečnost, hlavně kolem škol. V tomto směru už s nimi komunikují také policisté.

„Na základě zkušeností z minulého roku lze komplikace očekávat v Drnholci, kde je změna přednosti v jízdě, v zatáčce v obci Březí a také v místech, kde bude provoz omezen,“ poukazuje mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb s tím, že komplikace lze očekávat například také na mostních provizoriích, kde bude provoz řízen semafory.

Největší dopravní nápor se dá očekávat v létě. Silnice I/52 je spojnicí Česka s Rakouskem a v rámci evropského silničního koridoru je hojně využívána pro cesty do Slovinska, Chorvatska či Itálie. I v rámci tuzemské dopravy ji zatěžují auta směřující do turisticky přitažlivé oblasti Pálavy.

Podle Ústředního automotoklubu míří do Chorvatska přes 87 procent lidí vlastním vozem. Je vůbec nejčastěji využívanou trasou jak pro cestující mířící z Brna na česko-rakouské hranice, tak pro Pražany, kteří se na ni napojí po sjetí z dálnice D1. Loni Jadran navštívilo přes 813 tisíc českých turistů.

Než dojde k demontáži Mamuta na mostě přes novomlýnské nádrže, zůstane zde také úsekové měření. Radary tu dvacetikilometrovou rychlost hlídají od začátku srpna.

Podle starosty Pohořelic Miroslava Nováka (ODS) už zdejší úřad, který agendu spravuje, řeší na šest tisíc přestupků. Pět tisíc jich připadá právě na provizorní most, zbytek zaznamenaly radary přímo v ulicích Pohořelic.