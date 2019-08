Kapacita silnic přestává stačit, bojí se lidé nových hal na okraji Hradce

Projekt z názvem Greenhouse Březhrad III by se měl uskutečnit v existující logistické zóně poblíž supermarketu Makro, kde se již zabydlely například společnosti DHL nebo PPL.

Na žádost samotného investora sice v červenci krajský odbor životního prostředí posuzování záměru na vliv na životní prostředí (EIA) ukončil, avšak společnost chce o záměru dál jednat.

Rovněž Březhradští připouštějí, že HOYA znamená menší riziko než překladiště firmy ThyssenKrupp Ferrosta, která po boji nakonec svůj záměr opustila.

„My nejsme apriori proti tomu, aby se na tom místě stavělo, nakonec ta plocha je podle územního plánu skutečně určená pro průmysl, který ekologicky nezatěžuje okolí. My jen upozorňujeme na to, že v lokalitě jako důsledek výstavby nových skladových a obchodních ploch v posledních letech výrazně narostla nákladní doprava a kapacita silnic a křižovatek přestává stačit. Měla by vzniknout dopravní studie, protože doprava se s další výstavbou opět hodně zvedne. Jde nám o minimální zátěž pro okolí,“ říká Pavel Bulíček, člen komise místní samosprávy a současně hradecký zastupitel (Piráti).

„Pozemky jsme koupili před třemi lety, zbořili jsme staré haly a začali dělat studii. Jeli jsme podle platných pravidel EIA, která se však mezitím změnila, a projektant nám doporučil, ať je raději stáhneme a přizpůsobíme novým požadavkům,“ vysvětluje Stanislav Palas, místopředseda představenstva investiční společnosti HOYA, proč o stažení posudku EIA požádal sám developer.

Místní mají stále v živé paměti rok 2008, odkdy dlouhé tři roky bojovali proti záměru výstavby překladiště hutního materiálu. Město tehdy souhlasilo se změnou územního plánu navzdory tomu, že haly měly stát přímo na vydatných a kvalitních zdrojích pitné vody. Takové obavy však plány nynějšího developera nevzbuzují.

„Tam kde mělo být překladiště, je nyní přírodní rezervace. Nové haly by převážně měly stát na již vybetonovaném placu, kde dříve byly sklady. Jsem rád, že nechtějí stavět na zelené louce,“ konstatuje Bulíček.

Developer ubezpečuje, že se může finančně podílet nejen na stavbě nové kruhové křižovatky u současného autosalonu BMW, ale že přispěje i na novou cyklostezku. Podle Palase je samozřejmostí rovněž dopravní studie.

„Hlukovým i dopravním požadavkům s jistotou vyhovíme, protože doprava směrem k našim skladům bude mizivá, v porovnání s Hradubickou silnicí naprosto minimální. Záleží nám na tom, abychom byli dobrými sousedy,“ pokračuje zástupce firmy, jež už na své náklady upravila břehy dvou menších rybníků, které leží přímo v zóně.

Investor s projektantem zkraje září navštíví zástupce březhradské komise místní samosprávy (KMS), aby je ubezpečil o neškodnosti celého projektu a seznámil také s výsadbou pásu zeleně, který haly odcloní od nejbližší zástavby.