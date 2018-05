Nová krajská knihovna by se v Brodě mohla začít stavět na sklonku léta

„Pevně věřím, že to nedopadne stejně jako v Novém Městě na Moravě s dětským oddělením. Tam Zlínstav také vyhrál, a nakonec smlouvu nepodepsal,“ zůstává opatrný hejtman Jiří Běhounek do doby, než bude kontrakt podepsán.

Soutěže se podle jeho slov zúčastnilo osm uchazečů a druhá nejnižší nabídka tu vítěznou převýšila o něco přes dva 2 miliony korun.



Pokud bude smlouva podepsána, neví hejtman o žádných překážkách, které by zabránily stavbařům v tom, aby práce započaly už letos. Hotovo by pak mohlo být v roce 2020.

„Byli bychom rádi, kdyby stavba začala alespoň zemními úpravami po letních prázdninách,“ dodal Běhounek.



Na stavbě se s Krajem Vysočina finančně podílí také město Havlíčkův Brod. Jeho vedení se před dvěma lety zavázalo, že do knihovny bude investovat maximálně 50 milionů korun.

Kvůli nestabilnímu podloží bude stavba založená na pilotách

O stavbě nové budovy pro krajskou knihovnu se na Vysočině hovořilo už více než 10 let. V současné době tato instituce působí ve třech různých objektech, v nichž je pouze v nájmu. Hlavní sídlo má ve Staré radnici na Havlíčkově náměstí. Ta potřebám knihovny dlouhodobě nevyhovuje.

Novostavba krajské knihovny bude stát v Žižkově ulici na místě přibližně třetiny dnešního parkoviště v sousedství kulturního domu Ostrov. Z části bude, kvůli nestabilnímu podloží na břehu Sázavy, založená na pilotách.

Nová budova krajské knihovny by se měla rozkládat na ploše tří a půl tisíc metrů čtverečních. Měla by mít tři podlaží. Podzemní patro by mělo sloužit jako depozitář pro tisíce knih.

Ve dvou nadzemních se počítá s klasickými úseky knihovny, jako je beletrie, naučná literatura, dětské oddělení, multimediální centrum nebo služby pro handicapované. K využití by měl být i velký konferenční sál pro zhruba sto osob. Směrem k Sázavě vznikne kavárna či stylové občerstvení.

„Doba výstavby by měla trvat přibližně jeden a půl až dva roky,“ nastínila už dříve mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.