Stavba krajské knihovny v Brodě začne, řidiči přijdou o velké parkoviště

„V pondělí 9. července si firma převezme staveniště. Od toho dne už nebude možné plochu v Žižkově ulici využívat. Bude oplocena a bude sloužit jako stavební dvůr, sklad materiálu a zázemí pro dodavatelskou firmu,“ informoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.



Pro řidiče, kteří do centra Brodu dojíždějí a parkují, to bude velký problém. Na částečně zpevněnou plochu se vejdou přibližně dvě stovky aut. Navíc se zde za parkování neplatí. Celý prostor je tak od časného rána do pozdního odpoledne zaplněn prakticky do posledního místa.

Všichni, kdo byli zvyklí sem auto odstavit, budou muset hledat místo jinde. Najít pro tolik vozů náhradní parkování v centru města, je nemožné. I proto radnice na jakékoliv hledání jiných parkovacích ploch dočista rezignovala.

„O chystané výstavbě knihovny víme už několik let. Že se velké parkoviště v Žižkově ulici uzavře, vědí dlouhou dobu i řidiči. Musí s tím počítat a podle toho se zařídit,“ vzkázal Honzárek.

Jeďte autobusem nebo vlakem, nabádá místostarostka

Podle místostarostky Ivany Mojžyškové město neřešilo náhradní parkování v případě nedávné rekonstrukce Žižkovy ulice a nechce to dělat ani nyní.

„Kdo nechce řešit potíže s parkováním, ať jede autobusem nebo vlakem. Do města dojede na dopravní terminál, městská doprava ho pak rozveze. Díky intervalovému systému jezdí každou chvíli. Na veřejnou dopravu doplácíme mnoho peněz, ale spoje jezdí často prázdné,“ dodala místostarostka.

Kde zaparkovat, vedení města ani neporadí. „V létě bývá prázdnější parkoviště u zimního stadionu v Kotlině,“ pouze naznačil Honzárek.

Zmínil i Chotěbořskou ulici, kde je parkoviště poblíž koupaliště. Jenže právě to bývá v horkých dnech plně obsazené návštěvníky koupaliště. Podle technických služeb, které mají provoz koupaliště na starosti, je tu naopak v takových dnech míst kritický nedostatek.

Parkovací dům i nové parkoviště u knihovny budou za poplatek

Auta se na plochu dnešního parkoviště v Žižkově ulici do budoucna vrátí. Vedle novostavby krajské knihovny vyroste parkovací dům, který se bude stavět současně s knihovnou. Ten nabídne necelou stovku parkovacích míst. Sloužit má veřejnosti, stání však bude zpoplatněno.

„Následně v téže lokalitě vybudujeme parkovací plochy i na dalších pozemcích směrem k řece, které jsme za tímto účelem koupili. Cílem je, aby se po dokončení všech těchto investic počet parkovacích stání vrátil na dnešní zhruba dvě stovky,“ konstatoval Libor Honzárek. I za tato místa se ale nejspíš bude platit.

„Předpokládáme to. Nechceme, aby zde vozy stály několik dní v kuse. Poplatek bude ale jen regulační, podobně jako na parkovišti na místě bývalého autobusového nádraží u stavební školy, nesmí řidiče odradit,“ zmínil místostarosta.

„Máme dva roky na to vymyslet způsob, jak toho docílit,“ doplnila Mojžyšková.

Během stavby raději jezděte po obchvatu, zní z radnice

Tato místa však vzniknou až po dokončení krajské knihovny a parkovacího domu. Budování těchto dvou staveb je naplánováno na dva roky, stát by mělo 178 milionů korun. Hlavním investorem je Kraj Vysočina, maximálně padesátimilionovou sumou se bude podílet město. Generálním dodavatelem díla se stala společnost Zlínstav.

Zahájení stavby knihovny si vyžádá ještě další opatření. To nebude tak striktní, jde pouze o doporučení. Vedení města nabádá řidiče, aby během výstavby knihovny k vjezdu a výjezdu z města nevyužívali Žižkovu ulici.

Při cestě od Žďáru nad Sázavou či Pardubic by měli od kruhového objezdu u Alberta zamířit na severovýchodní obchvat a do Brodu vjet po Masarykově ulici.

„Předpokládáme, že kolem stavby se bude pohybovat množství techniky, bude se vozit stavební materiál. To všechno by mohlo průjezd Žižkovou ulicí omezit,“ vysvětlil Libor Honzárek.

Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě zatím sídlí ve Staré radnici na Havlíčkově náměstí. Kvůli nedostatku místa působí i v pronajatých prostorách. O stavbě nové budovy, ovšem v jiných lokalitách města, se mluvilo léta. Teprve loni se kraj s radnicí dohodl na umístění budovy na pozemek vedle kulturního domu Ostrov.

Jak město naloží s uvolněnými prostory Staré radnice, dosud není definitivně rozhodnuto. „Přemýšlíme o společenských a kulturních účelech,“ zmínil Honzárek.