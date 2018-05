Ještě letos by se mohla začít stavět dálnice D48 od Bělotína po Rybí

„Záměr představuje rekonstrukci stávající směrově nedělené čtyřpruhové komunikace I/48 bez zpevněných krajnic na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem,“ píše se v rozhodnutí ministerstva.

Stavba nového dálničního úseku má navázat na již rozestavěnou rekonstrukci někdejší „silnice smrti“ mezi Rychalticemi na Frýdecko-Místecku a Rybím. Jde o silnici, na níž před instalací středových lanových svodidel tragicky zahynulo několik řidičů.

Stavět by se podle v únoru aktualizovaných plánů mělo začít letos v prosinci, na květen má Ředitelství silnic a dálnic naplánováno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Ten bude muset na dvou, dohromady 17,3 kilometru dlouhých úsecích, postavit třináct mostů a čtyři mimoúrovňové křižovatky.



Náklady se přiblíží čtyřem miliardám korun

Celková cena by podle ŘSD mohla dosáhnout 3,8 miliardy korun, ve výběrovém řízení se ale může ve výsledku snížit.

Po dokončení by měla být silnice D48 od Českého Těšína až po Bělotín, kde se napojuje na dálnici D1, klasickou dálnicí se svodidly uprostřed. V Chlebovicích na Frýdecko-Místecku by pak mělo do roku 2024 vzniknout Středisko správy a údržby dálnice pro zhruba 75 kilometrů D48 od Českého Těšína až po Bělotín.