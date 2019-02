VIDEO: Bečení předznamenává jaro. V Bocanovicích se narodilo 200 jehňat

„Ovce chovám zhruba 25 let. Jaro u nás v rodině nezačíná březnem, ale právě bahněním, což je pojmenování pro rodící samice. Zima tak pro nás skončí o něco dříve, protože jehňata přicházejí na svět už od února a letos dokonce od ledna. Loni jsme ovce připouštěli brzo, protože jakmile se trochu oteplí, roste poptávka po jehňatech, která lidé chtějí na zahrady. Je lepší, když už jsou starší a odolnější,“ říká Miroslav Lach.



Bača Martin Jurnost dodává, že ve čtyřiceti procentech porodů přišla na svět dvojčata.

„Chováme hlavně ovce masného plemene Suffolk a z deseti procent ho doplňují Vřesové ovce. Jsou velmi odolné a myslím si, že i lepší matky,“ říká Jurnost, který v polovině května se stádem vyrazí na pastviny a čtyři měsíce s ním bude putovat po okolních kopcích.

Kromě toho, že se občas narodí i trojčata, vzpomíná Lach na jednu zajímavost. Před deseti lety mu několik bahnic přivedlo na svět zvláštní jehňata.

„Od prvních dnů se nám zdála divná vzhledem i zbarvením. Pak jsme se dozvěděli, že se ve zdejších horách pohyboval muflon. Mohl to být tedy on, kdo pár samic ze stáda oplodnil. Ale neověřovali jsme to. A nebo to byl nějaký zvláštní beran. Občas se stane, když paseme poblíž vesnic, že se ke stádu připojí cizí ovce,“ poznamenal chovatel.