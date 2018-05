Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu

Znáte někoho, kdo se ve volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do devátého ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu a Asociace krajů České republiky.