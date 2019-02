Levné startovací byty táhnou. V Pardubicích se nastěhuje již stý nájemník

Na jaře získá svůj nový domov již stý nájemník, kterému městský byt pomůže k osamostatnění. Město letos opět nabídne mladým rodinám i jednotlivcům čtyřletý pronájem 25 malometrážních bytů za zvýhodněné nájemné.

„Projekt přesně plní to, co jsme od něj očekávali. Mladí lidé, například po dokončení studia, mají příležitost získat levné bydlení. Během čtyř let odstartují svou profesní kariéru a pak již mohou další bydlení řešit vlastními silami. A hlavně, zůstanou ve městě, které by jinak možná, právě kvůli nedostupnému bydlení, opustili,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Podle něj je dobrá zkušenost se startovacím bydlením pro mladé jedním z důvodů, proč se město rozhodlo následně zpracovat vlastní strategii dostupného bydlení. Ta by měla zabránit rychlému stárnutí populace krajského města.

„Chceme, samozřejmě v dlouhodobějším horizontu, napomoci zvýšení dostupnosti bydlení pro všechny skupiny obyvatel a přispět tím tak ke snížení důsledků demografického trendu, spočívajícího ve stárnutí a úbytku obyvatel,“ dodal primátor Charvát.

Město Pardubice spustilo projekt startovacího bydlení pro mladé v roce 2015. Do letošního roku již vyčlenilo 75 městských, převážně malometrážních bytů.

„Přihlášky zájemců o pronájem dalších 25 startovacích bytů budeme přijímat 3. a 4. dubna. V případě převisu poptávky rozhodne o novém nájemníkovi bytu 23. dubna již tradičně los. V nabídce jsou převážně sídlištní garsoniéry a byty 1+1, které všechny prošly rekonstrukcemi,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Díky startovacím bytům mladí často zůstanou natrvalo

Město startovací byty pronajímá na čtyři roky, přičemž první tři roky účtuje měsíční nájemné 50 korun, čtvrtý rok 80 korun za metr čtverečný. Což je podstatně méně, než požadují soukromí vlastníci bytů při komerčním nájemném.

„Na pardubické poměry je to velmi příznivá cena, soukromí vlastníci v Pardubicích chtějí za nájem v průměru 180 korun za metr čtvereční měsíčně. A většinou i složení kauce ve výši několika měsíčních nájmů. To je pro mladé, kteří nedávno ukončili školu, nedostupné. V našich podmínkách, jak se ukazuje, dokáží šetřit alespoň část peněz na to, aby mohli uvažovat o hypotéce na vlastní bydlení či o pronájmu standardního bytu ideálně v Pardubicích,“ doplnil Jakub Rychtecký.

Zájem o startovací bydlení rok od roku stoupá. V roce 2016 se o 25 bytů ucházelo 184 zájemců, o rok později 204 párů či jednotlivců a loni již 262 zájemců. Každý si může podat jen jednu žádost, další podmínkou je výše hrubého měsíčního platu minimálně 16 tisíc korun a bezdlužnost vůči městu.

V případě jednotlivců je pak dána maximální věková hranice 30 let, u párů a manželů nesmí jejich věk v součtu překročit hranici 65 let, přičemž jeden z nich musí být mladší třiceti let.

„Pro dvě třetiny nájemníků jsou startovací byty první zkušeností se samostatným bydlením. Zkušenosti s nájemci máme zatím pozitivní. Řada z těch, kteří původně do Pardubic dojížděli jen za prací, zde má už i trvalý pobyt, což je naše podmínka pro uzavření nájemní smlouvy. Neevidujeme dluhy na nájemném. Všichni platí řádně, tak jak mají, a je i pár ojedinělých případů, kdy si nájemníci našli vlastní bydlení již v průběhu prvních let,“ dodal náměstek Rychtecký.

Informace o podmínkách projektu startovacího bydlení, stejně jako seznam bytů nabízených k pronájmu, termín podávání žádostí a další informace jsou zveřejněny na stránce www.pardubice.eu.