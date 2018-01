Startovací byty mají do Karlových Varů přilákat lékaře a učitele

Šest až osm bytů by mohl karlovarský magistrát za čas nabízet zájemcům v Komenského ulici. Město chce zrekonstruovat svou tamní vilu a její prostory přeměnit na takzvané startovací byty. S přestavbou by chtělo začít ještě letos.

„Restart je program určený na podporu strukturálně postižených regionů, a abychom mohli dotaci získat, musíme udělat takzvanou studii proveditelnosti. Ta bude stát 180 tisíc korun bez DPH,“ informoval náměstek primátora pro investice Čestmír Bruštík.

Byty budou sloužit nájemníkům jen dočasně

Vedení Karlových Varů už se o projektu podle něj baví zhruba dva roky, jenomže zatím na něj nebyly peníze. Vila v Komenského ulici kdysi sloužila jako mateřská škola a má tři patra. Finální počet bytů se odvine od projektové dokumentace. Oprava by měla stát 13,7 milionu korun a dotace činit zhruba 10 milionů.

„Byty budou sloužit například lékařům, kteří do města přijdou, nebo lidem, které bude potřebovat nemocnice, úřady či vysoké školy. Chtěli bychom, aby byty byly trochu na úrovni,“ uvedl Čestmír Bruštík. Bydlení podle něj budou nájemníci využívat jen na omezenou dobu, během které si najdou jiný domov.

Projekt souvisí i s příchodem 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy do krajského města. Ta v něm od nového akademického roku spustí výuku fyzioterapie. Karlovy Vary jí už vyhradily prostory ve školní budově na Palachově nábřeží. I tento dům chce město zrekonstruovat za pomoci programu Restart. Podle projektové dokumentace bude oprava stát 120 až 150 milionů korun.

„Pro vysokou školu jsme zatím vyčlenili jedno patro a zajistili odpovídající pokrytí internetem. Budovu dál chceme postupně rekonstruovat. Pokud dotace vyjde, bude to bonus, který může škola získat, v podstatě jsme ale s touto záležitostí původně nepočítali,“ uvedl primátorův náměstek pro majetek Michal Riško. Podle něj existuje i varianta opravy, pokud by se dotaci nepodařilo získat.

Kromě toho město připravuje taktéž rekonstrukci ubytovny Drahomíra, která je obydlená jen z poloviny. Loni na podzim radní oznámili, že ji čeká zateplení a přeměna na bytový dům. Bude to takzvaný EPC projekt. Investor by zajistil opravu a město by mu pak investici vrátilo z dosažených úspor.

„Poptávka po levném bydlení tady je, tak jsme vybrali tuto variantu projektu, který jel rok v přípravné fázi. A když se najde investor, bude město zvažovat, jestli do toho půjde a za jakých podmínek,“ uvedl Michal Riško.

Podle mluvčího magistrátu Jana Kopála mají Karlovy Vary v současné době stovky bytů. „Jsou to většinou nové výstavby pořízené z dotace na bydlení, to znamená, že nějakou dobu nemohly být prodané, ale musely zůstat nájemní,“ vysvětlil. Dále městu patří služební byty v části Drahovice či jeden věžák na Růžovém Vrchu a další, které jsou roztroušené v ostatní zástavbě.