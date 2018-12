Všude budu stoprocentní, slibuje starosta Třebíče. Dál bude i náměstkem

Pavel Pacal - starosta Třebíče a neuvolněný náměstek hejtmana Kraje Vysočina.

Tak se nyní může oficiálně představovat muž, který o sobě tvrdí, že se bude na sto procent věnovat vedení téměř čtyřicetitisícového města a zároveň zvládne agendu regionálního rozvoje a územního plánu více než půlmilionového kraje.

Když v úterý Pavel Pacal předstoupil před krajské zastupitele s tím, že by rád i nadále vykonával funkci náměstka hejtmana - nově ale jako neuvolněný politik - i poté, co byl zvolený starostou Třebíče, byl ve svém prohlášení velmi stručný.

„Uvědomuji si, že je to časově náročné, ale není to pro mě novinka. Vím, do čeho jdu. Když jsem se stal uvolněným náměstkem hejtmana, byl jsem zároveň neuvolněným členem rady města v Třebíči. Tam jsem měl dva roky stejné kompetence jako místostarosta. Zvládnutelné to bylo. A jsem přesvědčený o tom, že to bude zvládnutelné i teď a neutrpí tím ani jedna agenda,“ osvětlil Pacal svůj pohled na celou situaci.

Bez výhrad to přijali zastupitelé, kteří svým hlasováním podpořili to, aby Pacal ve funkci náměstka hejtmana setrval. Tento krok nepodpořili pouze opoziční lidovci a také Ota Benc z koaliční ODS. Ten se při hlasování zdržel.

„Rozmohl se nám tu nešvar kumulace funkcí, tak to vnímá i veřejnost. Pokud chcete stíhat obě dvě funkce, je to hozená rukavice i dalším uvolněným členům vedení kraje. Nemohou se teď cítit poškozeni tím, že nejsou tak výkonní, když také nezastávají dvě funkce?“ zeptal se náměstka Pacala předseda lidoveckých zastupitelů Jaromír Kalina. Ten jako jediný z celého pléna hlasoval proti.

Už dříve se vyjádřil v tom smyslu, že toto řešení považuje za dehonestaci zejména krajské funkce. „Sám jsem uvolněným členem městské rady v Jihlavě. Vím, co ta práce znamená, jak je náročná. A nedovedu si představit, že bych dokázal na sto procent vykonávat ještě funkci náměstka hejtmana,“ pronesl Kalina.

Právě od hejtmana Jiřího Běhounka (za ČSSD) se dostalo Pacalovi zastání. „Máme podepsanou koaliční dohodu, která popisuje, jaké jsou čí pozice. Je to rozhodnutí koaličního partnera STAN. Ten to takhle navrhl, my jsme to projednali v koaliční skupině a nemáme s tím žádný problém,“ pronesl Běhounek.

I na něj mířila Kalinova výtka o nešvaru kumulace funkcí. Běhounek totiž již několik let vykonává práci hejtmana i poslance. „Poznámku o kumulaci funkcí nechám bez komentáře,“ odmítl reakci první muž Kraje Vysočina.



Kdyby se náměstek stal řadovým radním, tratil by skoro 50 tisíc

Pacal každopádně na zdvojení funkcí nebude tratit finančně. Jako neuvolněný náměstek hejtmana může dosáhnout až na 61 099 korun měsíčně. To vše ke starostovskému platu, který v Třebíči činí zhruba 72 tisíc korun.

Kdyby však zůstal na kraji pouze neuvolněným radním, dostal by „jen“ 13 578 korun měsíčně.

Pacal však finance jako hlavní motiv pro ponechání si funkce náměstka odmítl. „Byla snaha koaliční smlouvu neměnit. Pouze se v ní změní slovo z ‚uvolněný‘ na ‚neuvolněný‘,“ tvrdí Pacal. Navíc slíbil, že adekvátně posílí svou finanční pomoc charitativním organizacím.

Každopádně ho čeká zřejmě ještě jedno vysvětlování zvoleného postupu. Kritiku za kumulaci funkcí totiž sklízí i v třebíčském zastupitelstvu.

„V předvolební kampani deklaroval pan Pacal to, že bude dělat všechno pro Třebíč, a teď bude sedět na dvou židlích. To městu vůbec nepomůže,“ podivoval se třebíčský opoziční politik Jaromír Barák (Třebíč Občanům!), který bude po Pacalovi žádat oficiální vysvětlení přímo na půdě zastupitelstva. To se ke svému jednání sejde ve čtvrtek.