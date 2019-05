Odchod Šmardy na ministerstvo řeší i radnice, Nové Město hledá starostu

Zda budou v Novém Městě na Moravě dolit nového starostu, záleží na tom, jestli ČSSD dokončí rošádu ve vládě. Místo Antonína Staňka by měl resort kultury vést Michal Šmarda, jehož v pondělí coby kandidáta na toto místo představil šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček.



„V městské radě máme šikovné lidi, kteří by byli schopni uvolněnou funkci převzít. Já bych v radě zůstal a dál bych se podílel na řízení města, ale samozřejmě nebudu vykonávat dvě uvolněné funkce naráz. Nejsem stroj, to by se nedalo zvládnout,“ reagoval Michal Šmarda.

Potvrdil při tom, že by sdružení Lepší Nové Město (ČSSD + nezávislí kandidáti), které loni na podzim se ziskem 38 procent ovládlo komunální volby, nominovalo nového starostu ze svých řad.

Šmarda je v čele desetitisícového města od roku 2010, starostou se stal už ve svých 35 letech. Je jedním z nejvýraznějších sociálních demokratů současnosti, nedávno se stal místopředsedou strany. V Novém Městě má takřka neotřesitelnou pozici. Dvakrát zopakoval vítězství v komunálních volbách, získal také nejvíc preferenčních hlasů.

Jaroslav Lempera, či Tomáš Krejčí?

Kdo by jej mohl nahradit? Nové Město řídí pětičlenná rada, ve které je kromě Šmardy ještě uvolněný místostarosta Stanislav Marek (Sdružení nezávislých kandidátů pro obce) a neuvolněný místostarosta Jaroslav Lempera (ČSSD) a také jeho stranický kolega Tomáš Krejčí. Pětici doplňuje Helena Šustrová z KDU-ČSL.

Logicky se nabízí varianta, že by se po odchodu Šmardy do Nostického paláce stal starostou jeden z dvojice Lempera - Krejčí. „Je to pravděpodobné. Musíme vše ještě pořádně projednat,“ reagoval Šmarda.

Třiačtyřicetiletý Jaroslav Lempera, který působí jako tajemník poslaneckého klubu ČSSD, zůstává opatrný.

„Že bych dělal starostu, o tom jsem neuvažoval,“ odvětil na otázku, zda by do toho šel.

Podle něj je všechno příliš čerstvé a Staněk je stále ministrem kultury. „Začínáme o tom uspořádání mluvit, není to o jednom či dvou kandidátech, jsou další členové zastupitelstva, kteří by byli schopni se této úlohy zhostit,“ rozšiřuje počet adeptů.

Na pátek se chystá schůzka, pak se uvidí víc

Podle radního Tomáše Krejčího se na pátek chystá schůzka. „Mluvil jsem o vzniklé situaci s panem starostou, v pátek se sejdeme a najdeme řešení, které bude vyhovovat jak Novému Městu, tak Michalovi coby kandidátovi na ministra. Nepotvrdím vám, že bych se o post starosty ucházel,“ reagoval čtyřiačtyřicetiletý Krejčí, který je zástupcem ředitele bystřické vyšší odborné a střední zemědělsko-technické školy.

Místostarosta Marek nechce spekulovat. „Michal Šmarda se může stát ministrem, já bych mu to i přál. Ale celá situace se může ještě protáhnout,“ řekl.

„Starostovo sdružení mělo nejvíc hlasů, obsadili by to někým jiným. S tím já problém rozhodně nemám, žádné ambice si nedělám,“ odmítá, že by bylo ve hře jeho „povýšení“.

Jaroslavu Lemperovi by nevadila ani situace, kdy by se starostou stal někdo z nezávislých kandidátů ze sdružení Lepší Nové Město. Těch byla na kandidátce dokonce převaha. „Je to v tuto chvíli můj názor, opakuji, že jsme se o tom nebavili,“ reagoval Lempera.

Petr Nepustil, volební dvojka Šmardova sdružení, teď není na starostování připravený. „Z pracovních důvodů jsem po volbách odmítl místo v radě,“ řekl zastupitel a IT konzultant Nepustil.

Pro Šmardu by to byla záchranná mise na ministerstvu

Šmarda svoje případné působení na ministerstvu bere jako „záchrannou misi“ a nechce ztratit kontakt s Novým Městem. „O funkci ministra neusiluji, uvědomuji si, že ve vládě je každou chvíli nějaké personální zemětřesení. Vezmu to pouze ve chvíli, kdy budou hlavní hráči (prezident Zeman a premiér Babiš - pozn. red.) přesvědčeni o tom, že můžu přispět k tomu, aby se situace zklidnila,“ řekl Šmarda.

O své možné nominaci do vlády ví několik dní a na rozhodnutí měl pouze několik hodin.

Prezident Miloš Zeman odmítl v pondělí přijmout Staňkovu demisi, Babiš se pak o Šmardově nominaci vyjádřil jako o zvláštní, ale je připraven vyhovět Hamáčkově návrhu a Staňka odvolat.