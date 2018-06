Ruiny historického nádraží v Duchcově půjdou k zemi, už není chráněné

„Dostali jsme dotaci od ministerstva pro místní rozvoj, z programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Výběrové řízení vyhrála firma Mapeco Most, která budovu zbourá za 1,785 milionu korun s DPH. Město se na tom bude podílet 400 tisíci,“ sdělil starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.



Demoliční práce začnou ještě tento měsíc. „Zatím jsme nepředali staveniště. Jisté ale je, že práce začnou v červnu a skončit by měly do tří měsíců od předání,“ dodal Šimbera.

Staré nádraží v jižní části Duchcova patří městu od roku 2012, kdy ho koupilo od Správy železniční dopravní cesty za 340 tisíc korun.

První vlaky zde jezdily už v roce 1867, tehdejší dřevěnou stanici nahradila v roce 1898 stavba architekta Hermanna Rudolpha.

Ráj sběračů kovů

Od roku 1968, kdy byla trať Ústí nad Labem – Chomutov přeložena a ve městě postavili nové nádraží, ale budova chátrá. V posledních letech se v ní scházeli sběrači kovů, a proto ji město v roce 2014 zakonzervovalo.

O dva roky později byla z budovy sejmuta památková ochrana a na začátku loňského roku zastupitelé odhlasovali její demolici.



Budova má přitom zajímavou historii. V dubnu 1881 zde byl uskutečněn vůbec první telefonický hovor na českém území, který spojoval důl Hartmann v Ledvicích s nádražím.

Proti zbourání nádraží dlouhodobě bojuje opoziční hnutí Šance pro Duchcov. To se několikrát snažilo zřídit pracovní skupinu pro jeho záchranu a sepsalo i petici proti demolici. Tu pak předložilo zastupitelstvu loni v září.

„Tam se ale řešilo jen to, že ji podepsali mimoduchcovští, a tudíž se na ni nemusí brát zřetel,“ podivila se Jitka Bártová z hnutí.

Jsou možnosti, jak objekt zachránit, namítá hnutí

Podle ní je nádražní budova kusem historie města a mělo by se tak s ní i zacházet.

„Je spojená s těžbou uhlí a bojem o zachování celého Duchcova. Je nám to líto o to více, že jsou možnosti, jak budovu zachránit, ať už využitím dotací, či jejím prodejem. I v současné době existuje zájemce o koupi,“ upozornila bývalá starostka.

Podle ní jde jen o politický boj. „Přijde mi, že hlavním cílem pana starosty v tomto volebním období je budovu zbourat. Bez ohledu na to, co to stojí a co to městu přinese. Je to jen jeho boj proti mně a to je smutné,“ podotkla Bártová.

Co vznikne na místě dnešní ruiny, zatím není jasné. „Park tu být nesmí, takže tam zatím bude zatravněná plocha. Chystáme ale dodatek k územnímu plánu a pak by se to mohlo změnit,“ říká Šimbera.

„Jednou z variant je, že bychom oslovili studenty architektury, aby nám zpracovali smysluplný projekt. Už to máme vyzkoušené ze zámecké zahrady, tehdy nám zde studenti navrhli parkovou úpravu. Věřím, že bychom to nyní mohli zkusit podobně, mladí lidé mívají dobré nápady. Jejich návrhy bychom určitě podrobili širší debatě,“ přiblížil duchcovský starosta.