Kvůli dodatečným opravám se o víkendu znovu zavře stanice metra Muzeum

Ve víkendové výluce je naplánované chemické čištění dlažeb, instalace protiskluzových prvků na schodiště, montáž světel či výměna kabeláže ve výtahu a aplikace antigraffity nátěru na jeho stěny.

„Pro přestup z linky A na linku C doporučujeme vystoupit ve stanici Můstek a dále využít linku B do přestupní stanice Florenc. Pro přestup v opačném směru doporučujeme vystoupit ve stanici Florenc a dále využít linku B do přestupní stanice Můstek,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Spodní část stanice Muzeum opravuje pražský dopravní podnik od loňského roku. Uzavřeno bylo vždy jen jedno nástupiště.

Od poloviny května je stanice opět v provozu, ale dopravní podnik naplánoval celkem dvě dodatečné opravy, kvůli kterým se stanice zavře. Druhá výluka je naplánovaná na 21. až 22. července.