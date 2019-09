Jihlava kupuje kvůli rekonstrukci stadionu pivnici za dvojnásobek ceny

K přepisu vlastníka by mělo dojít během dvou až tří měsíců. Možnou komplikací při přípravách projektu nové multifunkční haly mohla být právě tato nemovitost, která není v majetku města. Navíc na ni byla kvůli finančním problémům stávajícího vlastníka uvalena exekuce a je v insolvenčním řízení. Výše aktuálních pohledávek věřitelů přesahuje 38 milionů korun.

Hrozilo také, že stavbu s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, kde funguje mimo jiné i pivnice s názvem Posilovna a kde je i část ubytovacích kapacit, koupí spekulanti, kteří by mohli znepříjemnit vybudování nové haly.

Podle radního Davida Bekeho (ODS), který je zároveň i manažerem stavby nové haly, bylo město od začátku ve spojení s insolvenčním správcem. Ten zajistil znalecký posudek. Autoři posudku nemovitost oceňovali třemi různými metodami - nákladovou, srovnávací a výnosovou. Sumy, ke kterým došli, se pohybují v rozpětí od 8,6 milionu korun do 14,2 milionu korun. Hodnotu objektu nakonec stanovili na 9,6 milionu korun.

Radní pak na červencové schůzi schválili účast ve výběrovém řízení na prodej této nemovitosti v rámci exekučního řízení. A to s tím, že maximální možná výše nabídkové ceny je dvacet milionů korun. „Věřitelé si nakonec vybrali přímý prodej městu za dvacet milionů,“ řekl insolvenční správce Lukáš Hojdn.

Cena se městu nelíbí, ale je výsledkem kompromisu

Podle Bekeho je to cena kompromisní. „Není to částka, která by se nám úplně líbila, ale přišlo nám to jako rozumný kompromis. Odhad nemovitosti je zhruba 10 milionů, cena, za kterou kupujeme, je 20 milionů. Ale nutno říct, že ještě dva roky městu bude putovat nájemné,“ poznamenal.

„Pokud by se nám na výkupu této nemovitosti zasekla výstavba haly, nebo bychom museli zvolit při její realizaci různá opatření, vícenáklady by mohly paradoxně tuto rozdílovou částku přesáhnout. Z toho důvodu jsme se přiklonili k tomu, že je výhodnější objekt koupit,“ řekl dále Beke.

S cenou souhlasili i opoziční zastupitelé. „Ta částka je sice přemrštěná a zdaleka převyšuje cenu odhadní, ale z hlediska zájmu města je opodstatněná. Pokud by měla jiného vlastníka, dělalo by to do budoucna problémy,“ sdělil zastupitel Radek Popelka (ANO).

Nyní by se měla začít připravovat dokumentace k samotnému převodu nemovitosti. „Očekávám, že za dva měsíce by to už mohlo být města. Jenom katastr nemovitostí má třicet dnů na to, aby rozhodl,“ poznamenal Lukáš Hojdn. Následně by mělo dojít i k výmazu zástavních práv.

Do architektonické soutěže dorazilo šest různých návrhů

Již příští týden ve středu jihlavská radnice zveřejní výsledky architektonické soutěže na novou podobu Horácké multifunkční arény. Do soutěže se zapojilo celkem šest autorů.

„Dostali jsme šest někdy velmi odlišných pohledů na jedno zadání a mohli jsme z této palety pohledů vybírat. A nespoléhat se jen na jedno řešení, jak by tomu bylo při zadání jednomu architektovi. Všechny tři oceněné návrhy si dovedu představit, že by bylo možné realizovat,“ poznamenal Beke.

Zadání obsahovalo konkrétní podmínky, jako je kapacita stadionu, možnost multifunkčního využití ledové plochy, zkvalitnění prostor v okolí, napojení na dopravní infrastrukturu i ohleduplnost vůči parku Smetanovy sady.

Multifunkční aréna by podle Bekeho měla být kromě akcí bruslařů místem také pro další halové sporty, velké koncerty, plesy či muzikály na ledě. Počítá se také s využitím pro tematické krátkodobé výstavy či veletrhy.

„Je pro nás důležité, aby návrhy počítaly s maximálně rychlou a flexibilní přestavbou ledové plochy pro ostatní akce,“ dodal.

Po vyhlášení výsledků architektonické soutěže začne město jednat s autorem vítězného návrhu. Podle primátorky Karolíny Koubové (Fórum) by smlouva mohla být podepsána ke konci roku.