Za Lužánkami se zase hrálo. „Zevnitř jsem stadion nepoznal,“ řekl trenér

Účastník krajského přeboru TJ Start Brno využil v sobotu v poledne příznivého počasí a místo na umělé trávě odehrál střetnutí s divizním Bzencem na kultovním místě jihomoravského fotbalu.

Zápas skončil remízou 4:4. Za Start dal dva góly Musil, po jednom přidali Smejkal a Praks. Za hosty dvakrát skóroval Kasala, jednou Zůbek a Eliáš.

„Vzpomněl jsem si na to, že jsem za Lužánkami taky něco odehrál. Myslím, že i na kluky z mančaftu to tam dýchlo,“ uvedl Richard Hrotek, trenér Bzence a bývalý ligový hráč Baníku Ostrava a Jablonce.

Co na tom, že tráva za Lužánkami nebyla dobrá, přestože ji nadšenci z řad Startu během týdne válcovali a stříhali. Atmosféra mezi vysokými betonovými tribunami se přenesla i na ty hráče, kteří se na tento stadion nikdy ani jako hráči, ani jako fanoušci nedostali.

„Když jsem vyrůstal, už to tady bylo zavřené, ale vím o tom, co staré Lužánky pro Brno znamenaly. Chodilo sem i 40 nebo 50 tisíc lidí. Nikdy jsem tady nebyl, až teď, a bylo to zajímavé. Atmosféra velkého stadionu, na který se běžně mančafty jako jsme my nedostanou, byla znát,“ svěřil se Petr Musil, útočník Startu.

Pokyny fotbalistů se vracely ozvěnou

Tentokrát si na tribunu našlo cestu pár desítek fanoušků. Vstup měli „bránou borců“ pod bývalou světelnou tabulí, která již dávno nefunguje, a stát mohli na místě bývalého kotle.

„Povzbuzování se mezi tribunami dobře neslo, udělali zápasu pěknou kulisu,“ ocenil Hrotek.

Když na sebe hráči volali pokyny, kolikrát svůj hlas slyšeli ještě jednou ze strany, jak se jim vrátil ozvěnou od prázdných tribun. Otevřená byla ta na stání, za kterou bývalo ragbyové hřiště. Hlavní tribuna na sezení a ochoz nad ní jsou zavřené.

Akce mohla proběhnout díky dohodě s bývalým brněnským fotbalistou Petrem Švancarou, který v roce 2015 uspořádal za Lužánkami svou velkolepou rozlučku a od stadionu má klíče.

„Proto jsme mohli za Lužánkami i trénovat a na naše náklady hřiště nachystat, jak nejlépe jsme uměli. Bohužel dvě noci před zápasem začalo znovu mrznout a na terénu se to projevilo,“ posteskl si manažer brněnského oddílu Roman Procházka.

Věřím, že to tam muselo být parádní, vyznal se hráč

Kdepak, stadion dávno není v takovém stavu, jako když hostil mezinárodní utkání s Finskem nebo s Egyptem. Obě mužstva se převlékala na stadionu Startu na Lesné, protože za Lužánkami nejsou v provozu šatny, ani tam neteče voda. Hráči si pak jen za postranní čárou odložili svršky a šli na zápas.

„Rád jsem se tam vrátil, ale zaskočilo mě, že je ten stadion až tak zchátralý,“ přiznal Hrotek, že měl během sobotního brzkého odpoledne smíšené pocity.

„Vypadlo to tam úplně jinak. Zevnitř jsem ten stadion nepoznal. Jako hráč jsem tam naposled nastoupil někdy v roce 2001 nebo 2002 za Jablonec a od té doby se tam změnilo všechno. Byl jsem z toho trochu špatný, v jakém stavu ten stadion je. Vypadal hůř, než jsem čekal,“ dodal bzenecký trenér.

Pro jeho mužstvo byl návrat za Lužánky pravděpodobně ojedinělou záležitostí. To ambiciózní TJ Start si možná zápas na stadionu ještě zopakuje. Klimatické podmínky nahrávají tomu, že se dá už v tomto období hrát na přírodní trávě.

„Slušelo by se ten stadion opravit,“ usoudil po zápase Musil. „Hrálo se tam dobře, až na tu trávu, na které bylo poznat, že dlouhodobě není vytížená. Kdyby to bylo opravené, zase by to bylo o něčem jiném. Věřím těm, co tam hrávali dřív, že to tam muselo být parádní,“ doplnil útočník Startu.

Rozlučka Petra Švancary na plném stadionu za Lužánkami: