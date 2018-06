Ve střeše jihlavského stadionu jsou praskliny, zjistil statik

Kontrolu konstrukce prováděl Oldřich Balšínek. „Je pravda, že to není úplně v pořádku. Nejdřív ale musím informovat zadavatele, než to budu dávat do tisku,“ odpověděl v úterý na dotaz MF DNES.



Milion korun na studii Jihlavští zastupitelé v úterý na svém jednání schválili vydat milion korun na zpracování studie na vybudování nové multifunkční haly v lokalitě u výpadovky na Pelhřimov. Podle náměstka primátora Vratislava Výborného (ČSSD) jde o nutný krok, pokud by při případné stavbě chtělo město žádat o finanční podporu ze státního rozpočtu. V současné chvíli se náklady na výstavbu nové multifunkční arény odhadují až na 900 milionů korun. Podle ideálního scénáře by se na nich měly podílet stát, kraj a město. Řada zastupitelů však namítá, že Jihlava nemá dost peněz na zaplacení provozu tří ledových ploch.

Nechtěl se proto bavit ani o tom, jak moc závažné tyto trhliny jsou a jaký mají dopad na budoucnost Horáckého zimního stadionu.

„Nějaký problém tam je. Jak se bude řešit a kdy přesně, to už je věc magistrátu. A zda je to na zavření? To jsou informace, které nebudu dávat ven,“ pronesl statik.

Své závěry přednese vedení města ve čtvrtek. Společně by měli probrat, jak dál postupovat.

O tom, že není střešní konstrukce haly, která je v majetku města, úplně v pořádku, se na magistrátu už ví. Teď se pouze řeší, jak moc závažné tyto problémy jsou.



„Když si představíte jakoukoli konstrukci, tak se nemůže stát, že by tam nebyla prasklina. To je běžné. Já ovšem potřebuji znát rozsah a místo poškození. Pak se na to dá reagovat,“ pronesl náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

Omezení má platit pouze pro ruský tým, uklidňuje primátor

Nejvíce seznámený s pracemi na Horáckém stadionu je z vedení Jihlavy náměstek primátora Radek Popelka (ANO). Do jeho gesce totiž oprava haly patří. A podle něj nejsou zjištěné závady natolik závažné, aby ohrozily nejen bezpečnost celé stavby, ale ani nadcházející hokejovou sezonu.

„Stadion nebudeme v žádném případě zavírat. Neděje se nic tragického. Jediné, co se zatím stalo, že měl na Horáckém zimním stadionu v polovině července předjednanou přípravu jeden tým z Ruska. Proto jsme napsali dopis, že v tom termínu hrozí, že budeme muset mít na stadionu lešení a nebude se moct mrazit. Do přípravy Dukly Jihlava by ale tyto práce neměly zasáhnout,“ snaží se uklidnit situaci Popelka.

Podle jeho líčení zatím nikdo přesně neví, jaký je rozsah svarů, které je potřeba opravit. Rentgenové snímky se stále vyhodnocují a konkrétní výstupy by měly být na konci tohoto týdne.

Každopádně se podle Popelky délka vadných svarů pohybuje v jednotkách metrů. „Je velice reálné, že všechny spáry by se mohly opravit během čtrnácti dnů. Jen bude potřeba dostat se do všech míst,“ dodal Popelka.

Kompletní posudek bude až na konci prázdnin

Posouzení střechy Horáckého zimního stadionu a její statiky si město nechalo zadat, protože se blíží konec platnosti stávajícího posudku. Vyprší během příštího roku.

Zpráva má říct, zda konstrukce střechy, která je vyrobená z předpjaté oceli, může bezpečně sloužit ještě další roky, nebo už je na hraně, případně za hranou své životnosti. V prvním případě by město odložilo opravu zastřešení a miliony investovalo do rekonstrukce chlazení a ledové plochy, jež by se uskutečnila během příštího léta. V opačném případě by se musela prioritně řešit střecha.

„Vlastní výsledky statického posudku budou známy koncem prázdnin. Byly odebrány vzorky z konstrukce. A ty jsou nyní v laboratořích,“ doplnil náměstek primátora Popelka.