Jihlavští zastupitelé řeší, zda za 130 milionů prolomit zákaz hazardu

Výkonný ředitel hokejové Dukly Jihlava Emil Kristek shání peníze pro jihlavský hokej i mezi obchodníky s hazardem. Oslovil se žádostí o finanční partnerství pražskou akciovou společnost Lucky Money, která v Česku, Slovensku a Chorvatsku provozuje síť luxusních kasin pod značkou Rebuy Stars.

Zástupce Lucky Money jihlavským zastupitelům předložil návrh, podle něhož by městem vlastněná Dukla mohla získat od herních byznysmenů 30 milionů korun po dobu deseti let na provoz klubu. A ještě sto milionů korun na stavbu nového zimního stadionu. S tím, že kasino Rebuy Stars by v Jihlavě vzniklo jako součást nyní budované obchodní zóny Aventin u výpadovky na Pelhřimov.

Nabídka ale naráží na městskou vyhlášku, která provozování hazardu v Jihlavě zakazuje. Městští zastupitelé nyní přemýšlejí, jak se k nabídce postavit. Ve svém postoji nejsou jednotní.

„My jako zastupitelé za Fórum Jihlava budeme určitě hlasovat proti přijetí nabídky od provozovatele kasin. Je pro nás nepřijatelné prolomení nulové tolerance k hazardu. A také fakt, že peníze od Rebuy Stars jsou podmíněné tím, že my jim zaručíme exkluzivitu čili že v Jihlavě nepovolíme jiná kasina. To nepokládám za čestný přístup,“ řekla primátorka Jihlavy Karolína Koubová (Fórum Jihlava).

Městské zastupitelstvo by se podle ní mělo nabídkou provozovatele kasin zabývat na svém následujícím zasedání, které se uskuteční 16. prosince.

Nejde o prolomení zákazu, ale o vyjednání podmínek, tvrdí ODS

Naopak pro přijetí peněz z hazardu pro jihlavský hokej jsou připraveni hlasovat zastupitelé z koaliční ODS, i když ani jejich názory nejsou jednotné.

„Budeme jako ODS hlasovat za přijetí té nabídky. Destinace na ose Vídeň - Jihlava - Praha je pro toho provozovatele kasin zajímavá. A pro nás ty peníze pro jihlavský sport nejsou nepodstatné. Myslím, že se tady nejedná o prolomení nulové tolerance hazardu, ale jde o vyjednání podmínek s provozovatelem kasin,“ řekl zastupitel Jaroslav Huňáček (ODS).

Manažeři firmy Lucky Money chtějí odpověď Jihlavy znát ještě letos. „Předpokládám, že začátkem nového roku se sejdeme a top management firmy bude projednávat další strategii, jestli nabídku Jihlavě vypustit, nebo dále čekat,“ řekl marketingový manažer sítě Rebuy Stars Michal Krčmář.

Proti přijetí nabídky budou kromě Fóra Jihlava také zastupitelé za ANO a ŽIJ. Zřejmě též lidovci a minimálně někteří komunisté.



Nabídka je nemorální, odsousil ji komunista Vejmělka

Argumentační spor se povede o to, zda kasina, provozovaná v síti Rebuy Stars, jsou totožná s tím typem heren, kvůli nimž před časem město přijalo vyhlášku o vymýcení hazardu.

„Máme programové prohlášení rady města, které nás zavazuje, že nebudeme prolamovat nulovou toleranci hazardu. Zavázali jsme se, že v ní budeme pokračovat, takže za naše hnutí ŽIJ je postoj jednoznačný: že nevyužijeme této nabídky,“ řekl náměstek primátorky Vít Zeman (ŽIJ).

Stejně mluví i zastupitel Zdeněk Faltus z opozičního hnutí ANO. „My jsme měli v programu nulovou toleranci hazardu. Za mě určitě ne, hazard bych sem nepouštěl. V klubu ANO jsme v tom jednotní,“ řekl Faltus.

„Ta nabídka se mi jeví nemorální, můj postoj asi tedy nebude moci být kladný,“ řekl Ladislav Vejmělek (KSČM). „Jsem jednoznačně proti prolomení nulové tolerance,“ vyjádřil se podobně i Martin Laštovička (KDU-ČSL).

Nebude to herna s automaty pro gamblery, dušuje se firma

Podle manažera Kristka z Dukly Jihlava kasina Rebuy Stars nejsou hernami, kam chodívali gambleři s herní závislostí. „Dělá se z toho zbytečná aféra. Hazard nevymýtíte a sport se bez takovýchto firem neobejde. Toto není herna s patnácti bednami, kam gambler hází peníze. Je tam recepce, kamery, krupiéři,“ tvrdí manažer.



„Jak by tam ti gambleři vůbec docestovali, vždyť to bude v Aventinu mimo město? Je to zábavní podnik pro vyšší příjmovou skupinu obyvatel,“ hájí svůj nápad s partnerstvím pro Duklu Kristek.

„Když jdeme někdy s manželkou do kasina a prohrajeme tam dva tisíce korun, tak jdeme pryč. Ale to je na mě, jestli tam prohraju dva tisíce, nebo milion, kde je svoboda života?“ zafilozofoval Kristek.

Pro kasino lobbuje i slavný hokejový trenér Marian Jelínek

Paradoxní roli v námluvách Rebuy Stars a Jihlavy sehrál slavný hokejový trenér Marian Jelínek. Ten se také zúčastnil schůzky zástupce Rebuy Stars a zastupitelů. On sám tvrdí, že tam byl coby odborník na psychologii závislostí, který se v tomto případě snažil zastupitele uklidnit, že případné peníze od Rebuy Stars ve skutečnosti pomohou prevenci od závislostí.

„Tyto druhy kasin jsou něco jiného než klasický bar s hracími automaty. Když se to povolí, budou peníze na sport, ale ozvou se lidé, kteří budou říkat, že to vede k závislostem. Já jsem zastáncem postupu při boji se závislostí věnovat peníze na prevenci. Můžete dítěti odstraňovat z jeho cesty drogy, nebo ho naučíte orientovat se ve svobodné společnosti a žít tak, aby si dítě ty drogy nevzalo,“ řekl Jelínek.

Zda se mu podařilo přesvědčit zastupitele, že i peníze z hazardu mohou pomáhat čelit závislostem, to se uvidí během schůze 16. prosince.