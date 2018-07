Hradec spěchá s tendrem na stadion, zastupitelé ho schválili v poklusu

„Je to špatné, že je to tak mimořádně. Ale jak mně vysvětlil kolega Vedlich, muselo to tak být,“ poznamenal primátor Zdeněk Fink (HDK).



Část zastupitelů se podivovala, kdy a jak dostávali podklady pro zásadní rozhodnutí. Poslední verzi materiálů dostali třiadvacet hodin před začátkem jednání. Nejvíc to vadilo opozičnímu zastupiteli Martinu Hanouskovi (Strana zelených).

„Dodávání podkladů je naprosto hanebné. Opakovaně až standardně nám vedení města informace o zásadních hlasováních dává na poslední chvíli. Stadion je přitom obří zakázka za 550 milionů korun bez daně,“ zlobil se Hanousek.

Podle jednacího řádu by zastupitelé měli dokumenty dostat minimálně týden předem. Podle Hanouska pro jejich pozdní dodání neexistuje žádná penalizace.

„Je pravda, že některé věci byly dány později, za to se omlouvám. Potřebovali jsme vše doladit,“ vysvětloval náměstek primátora pro investice Jindřich Vedlich (Slušná politika a Hradečtí patrioti).

Hanouskovi se nelíbí, že se klíčová část stadionu začne stavět bez zajištěných dotací. „Ve výhledu chybí peníze na Benešovu třídu, na opravu severních teras. Vystavujete příští zastupitelstvo tomu, že si bude muset vzít úvěr? Že se omezí další investice?“ ptal se vedení města.

„Ke konci příštího roku se dostaneme k velmi nízké zadluženosti kolem 300 milionů. V rozpočtovém výhledu nikdo nepočítá, že by si město půjčilo na běžný provoz,“ řekl Fink.

O dotacích na stavbu se podle primátora stále jedná na ministerstvu školství a ministerstvu pro místní rozvoj.

Primátor navrhl, aby se zpřísnila kritéria pro výběr stavitele. Připomněl špatné zkušenosti s odvedenou prací při některých investicích posledních let. Se zpřísněním kvalifikačních podmínek zastupitelé souhlasili. Hodně se mluvilo o rozpočtové ceně. První dvě tribuny stadionu mají stát maximálně 395 milionů korun.

Zatímco Martin Hanousek cenu zpochybnil, podle dalšího opozičního zastupitele Lubomíra Štěpána (KSČM) je cena reálná. „Běžně se stadiony staví za 1 800 až 2 000 eur na sedačku. My máme v rozpočtu 2 300 eur. Za to se to dá postavit,“ myslí si Štěpán.

Proti dalším odkladům stavby vystoupil zastupitel Jan Michálek (ODS). „Jestli se to nepodaří teď, tak klub ve vrcholovém fotbalu skončí,“ prohlásil.

Zastupitelé většinou osmadvaceti hlasů tendr odsouhlasili, jeden se zdržel a žádný nebyl proti.

Výběrové řízení na stavitele nového fotbalového stadionu v Malšovicích bude dvoukolové. Nejdřív se posoudí kvalifikační předpoklady firem a pak se porovnají cenové nabídky.

Začne se hlavní západní tribunou a postaví se i severní tribuna u Orlice.

„Maximální cena prací za nákladnější části stadionu má být 395 milionů korun bez DPH. Město ji kompletně uhradí z vlastních zdrojů,“ říká Vedlich. Náměstek primátora pro investice věří, že pokud tendr bude bez problému, stavět se začne na přelomu roku.