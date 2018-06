Moderní stadion v Hradci je chloubou hasičů, jen škoda, že je zavřený

Mohou se zde konat mezinárodní soutěže a mnohokrát zaznělo, že sportoviště bude otevřené i pro okolní školy. Jenže poslední hodina tělocviku se tu konala na jaře před třemi lety, tedy před první etapou oprav.

Od oficiálního otevření je tu zamčeno, stadion hlídají kamery a žiletkový ostnatý drát. Občas tu sice trénují hasiči, ale školy se začínají nervózně ptát, zda sliby stále platí.

Čtyřsetmetrový ovál s umělým povrchem a šesti dráhami se neotevřel ani vloni na jaře, kdy skončila první etapa, ani nyní, kdy tu přibyly nové objekty šaten i sociálních zařízení a u výcvikové věže vznikl další prostor pro míčové sporty.

„Mrzí mě to. Slibovali, že jakmile se stadion otevře, bude fungovat i pro školy, ale je ticho po pěšině a žádná nabídka nám nebyla učiněna. Náš zájem o využívání takového sportoviště pochopitelně trvá,“ říká Pavel Jankovský, ředitel blízké střední průmyslové školy.

Jeho průmyslovka má pouze malé betonové hřiště, které však svému účelu neslouží. „Zakázala nám jej používat hygiena,“ konstatuje ředitel.

Stejně jsou na tom také studenti střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku. Ani tato škola nemá žádné hřiště a její ředitel Jan Opitz již vloni na jaře kritizoval, že navzdory ujišťování je stadion nedostupný.

„Hasiči nám vloni nabídli dvoutýdenní smlouvu před začátkem druhé etapy rekonstrukce. Usoudili jsme, že to nemá smysl a že počkáme. Teď je hotovo, podal jsem žádost a doufám, že brzo dostanu odpověď. Skutečně bych potřeboval znát jejich stanovisko, nejlépe nějaký rozvrh, kdy bychom mohli stadion a třeba i jeho travnatou plochu využívat,“ říká Opitz.

Stadion ještě se škvárou byl otevřený pro každého, vzpomínají

Nejen studenti uměleckoprůmyslové školy si budou muset na hodiny tělocviku na umělém povrchu ještě tři měsíce počkat. „Po jednání se zřizovateli škol a zároveň poskytovateli dotace zavládla všeobecná domluva na tom, že další subjekty by areál stadionu využívaly na základě jejich požadavků od nového školního roku,“ prohlásila krajská mluvčí hasičů Martina Götzová.

Kromě investic od hasičského sboru do sportoviště plynuly i miliony od města a kraje. „V současné době vzniká provozní a návštěvní řád a budou se připravovat smlouvy s jednotlivými subjekty, které budou prostory využívat. Konkrétní podmínky užívání budou předmětem těchto smluv,“ sděluje dále Götzová.

Zájem o hasičský stadion mají rovněž speciální školy nebo Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Je paradoxem, že ředitelé rádi vzpomínají na doby před rekonstrukcí, kdy byl sice ovál ještě škvárový, ale brána otevřená pro každého.

„Před rekonstrukcí jsme tam chodívali na hodiny tělesné výchovy pravidelně a rádi. Teď doufám, že v tom budeme moct zase pokračovat,“ věří ředitel biskupského gymnázia Jiří Vojáček.

„Nevím, na co se čeká, ani by mě nepřekvapilo, kdybychom si museli vypisovat žádost, abychom mohli na stadionu odučit hodinu. Nejlepší by bylo, kdyby bylo dopředu dané, v jaké dny a do kolika hodin tu můžeme být. A také by mě vážně zajímala statistika, totiž kolik tu trénuje hasičů. Zatím má několik stovek dětí smůlu,“ říká učitel sousední školy, který si nepřál být jmenován.

Více hasičů než dětí na novém stadionu určitě bude už 23. června, kdy se tu bude konat krajská soutěž dobrovolných hasičů, ty 28. června vystřídají profesionálové. Kromě hasičů by na sportovišti měli pravidelně plnit fyzické testy i policisté a vojáci. Kdyby vše šlo podle plánů, rekonstrukci hasičského stadionu by zakončila třetí etapa a stavba divácké tribuny.