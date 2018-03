Ze zanedbaného sportoviště míří pardubická Dukla mezi českou elitu

Atletická, multifunkční, házenkářská a gymnastická hala. Posilovna, regenerace, venkovní sportoviště pro veřejnost i vrcholové sportovce. Projekt Dukla promění zanedbaný chátrající a z velké části nevyužívaný areál v moderní sportovní centrum.

V úterý od 17 hodin se nový projekt představí veřejnosti v malém salonku Kulturního domu Dukla.

Svoje připomínky a doplnění už město slyšelo od zástupců sportovních oddílů. Případ haly, která se postavila, ale sportovci na ní viděli chyby, už Pardubice z nedávné doby znají.

Největší projekční práce v historii města Pardubic probíhají pod taktovkou slovenských architektů ze společnosti s názvem „Studený architekti“ pod vedením architekta Jána Studeného.

„V současnosti máme finance na kompletní projekční práce. Teď se snažíme získat peníze i z jiných zdrojů než jen z městských. Máme uzavřené memorandum s Českým atletickým svazem, protože první etapa by se měla týkat primárně atletické haly,“ řekl Miroslav Janovský z odboru rozvoje a strategie pardubického magistrátu s tím, že město jedná o podpoře s dalšími sportovními svazy, ministerstvem školství, Českým olympijským výborem i Českou unií sportu.

Dukla má být nejmodernějším areálem

„Dukla by se měla stát nejmodernějším uceleným sportovním areálem v České republice, který bude primárně pro atletiku a pro sálové sporty,“ řekl Janovský.

A zdá se, že jsou projektu Dukla sportovní nakloněni i na vyšších místech.„To, co chystají Pardubice a v jakém rozsahu areál připravují, je unikátní,“ řekl ředitel sekretariátu Českého atletického svazu a bývalý výškař Tomáš Janků.

Právě atleti by mohli do Pardubic jezdit rádi. V rámci jejich haly totiž vznikne i speciální odhodiště pro oštěpaře. V praxi to bude vypadat tak, že z haly se budou oštěpaři Frydrych a spol. rozbíhat speciálním koridorem a z vrat zhruba dva metry venku budou oštěp odhazovat ven na zelenou louku.

„To bude něco zcela mimořádného v České republice, hodně z toho těží například v Německu,“ řekl Janků. Díky tomu, že zde vznikne kompletní zázemí pro sportovce, mohlo by se stát centrem pro tréninky, soustředění i mezistátní zápasy. Primárně by Duklu měli využívat atleti, sáloví sportovci, gymnastky, nebo úpoloví sportovci.

Velkorysému projektu by mohla pomoci i stávající situace ve sportovní infrastruktuře. V poslední době se hodně nahlas mluví o tom, jak je právě toto odvětví zanedbáno. Z toho by mohl projekt těžit a získat tak nemalou sumu na podporu areálu. Plusovým bodem projektu je to, že budou mít všechny návazné služby, jako je například regenerace po tréninku, ubytování nebo stravování v jednom místě.

Projekt je samozřejmě naplánovaný na etapy. Na tu první má město připraveno 350 milionů korun.

„První etapu výstavby bychom chtěli zahájit do září 2020. Počítáme s atletickou halou, recepcí, tělocvičnou a napojením na basketbalovou halu,“ řekl náměstek primátora pro sport a školství Jakub Rychtecký. Součástí projektu bude i podzemní parkoviště pro 400 aut, Sporthotel nebo bytový dům.