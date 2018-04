Děti budou dál dojíždět. Na Srubci školu letos neotevřou

Bagry a dělníci už měli naplno pracovat na základech. Místo nich zůstává netknutá zelená louka. Na Srubci poblíž Českých Budějovic se pořádně zkomplikovala stavba základní školy. Zatím vůbec nezačala.

Srubec je z pohledu čísel nejrychleji rostoucí satelitní obcí kolem krajského města. Proto se tam rozhodli pro zásadní krok postavit školu pro první stupeň.

Před několika dny už měli rodiče s dětmi dorazit k zápisu. Nakonec i z něj sešlo, a v září tak budou noví prvňáci jezdit do Budějovic nebo Ledenic.

Výběrové řízení ukázalo, že stavba bude mnohem dražší, než obec očekávala - nejdříve to mělo být 90 milionů korun, pak za projekt a stavbu 126 milionů. Jenže nejlevnější cenová nabídka byla 180 milionů. Tolik peněz Srubec nemá. Proto nakonec na březnovém jednání zastupitelé schválení výsledků soutěže odložili. A teď čekají.

Přesto se obec, kde žije oficiálně dva a půl tisíce obyvatel, stavby nezříká. Nejdříve však musí dostat odpověď, že nepřijde o přislíbenou dotaci od ministerstva školství ve výši 30 milionů.

„Školu potřebujeme. Počet dětí roste a u nás určitě dlouhodobě klesat nebude. Prozatím čekáme na odpověď, zda nám ministerstvo prodlouží termín dotace, která byla vázaná na otevření na začátku září. Do začátku nadcházejícího školního roku už budovu ale postavit nestihneme,“ sdělila starostka Lenka Malá.

Nový termín otevření prvních tříd je tak nyní září 2019. A Srubečtí musí hledat další finance. Kromě zmíněné dotace jsou schopni dát z rozpočtu také 30 milionů a dalších 50 milionů by byla půjčka od banky.

„Zkoušíme požádat o pomoc další strany. Oslovíme Jihočeský kraj i ministerstvo financí a uvidíme, jestli připraví dotační program také ministerstvo pro místní rozvoj,“ vyjmenovala starostka.

Areál má vyrůst poblíž Ledenické silnice u nových rodinných domů ve Slunečné ulici. Výhodou je například blízkost zastávky MHD, i tak ale někteří navrhovali jiné místo dál od rušné Ledenické. Ta by se měla zklidnit po vybudování obchvatu Srubce.

Stavbu je možné rozdělit do dvou etap, při první by firma postavila samotnou školu pro 1. až 5. třídu, ve druhé pak kuchyň s jídelnou a tělocvičnu. Náklady na první etapu projektanti vyčíslili na 104 milionů korun.

Nastalá situace nepotěšila především rodiče budoucích prvňáků. Ti počítali se zápisem na Srubci. „Čtrnáct dní před zápisy řešit finanční situaci a podpis smlouvy je pro nás rodiče nepřijatelné. My už s tím nic neuděláme. Chápu, že nemůžete podepsat smlouvu. Ale co bude dál? Potřebuji slyšet plán B,“ ozvala se na březnovém zastupitelstvu jedna z maminek.

Zastupitel Tomáš Hejda pak reagoval, že odložení schválení výsledků výběrového řízení neznamená, že se stavba odsouvá o čtyři roky. „Musíme sehnat příslib banky a vyjádření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ navázal.

Do Budějovic i Ledenic

Většina předškoláků už nyní ví, do jaké školy v září nastoupí. Část rodičů narychlo zareagovala a využila takzvané zápisové turistiky, kterou se obcházejí přijímací pravidla. Dítěti změnili trvalé bydliště do Budějovic a pak ho tam přihlásili na některou ze ZŠ. To udělalo 12 rodin.

Další se hlásili do nedalekých Ledenic, kde se podařilo dohodnout s vedením školy. „Přijatých je 12 dětí ze Srubce a očekáváme, že ještě další dvě přijmeme,“ potvrdil ředitel ZŠ Ledenice Vladislav Šesták.

I v tomto případě se však jedná o dočasné řešení. I v Ledenicích se blíží k hranici svých kapacit a příští rok už by v takto větším počtu nebylo možné srubecké děti nabírat. „My nyní musíme zajistit, aby naše děti do Ledenic vozil autobus,“ doplnila starostka Malá.

Volná místa jsou i nadále v Budějovicích. Není to ovšem tak, že by si rodiče mohli volně vybírat školu. „V tuto chvíli jsme schopni nabídnout místa v ZŠ Nová a Máj. Do budoucna pak vidím kapacitu v ZŠ Nová a ZŠ E. Destinnové,“ upřesnil náměstek primátora Petr Podhola.

S Budějovicemi má řada menších obcí uzavřenou smlouvu o školském obvodu. Odtud se pak děti hlásí do vybraných škol. Srubec v minulosti také projevil zájem, jenže představa rodičů byla tehdy taková, že budou dávat děti na nedalekou Pohůreckou, která je však zcela naplněná budějovickými dětmi. Z dohody tak sešlo.