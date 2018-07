Srpnový program na hradech a zámcích Libereckého kraje

„Nabídka je opravdu pestrá např. státní hrad a zámek Frýdlant v srpnu rozezní Jazzová dílna a většina z hradů a zámků má na konec srpna přichystanou „Hradozámeckou noc“, během které se můžou návštěvníci projít zšeřelými interiéry. Kasteláni se snaží nabídnout každý rok něco nového. Věřím, že si každý návštěvník něco vybere,“ zve k návštěvě hradů a zámků Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Státní hrad Bezděz

4. – 5. srpna od 11:00 do 15:30 Šermířské rozvernosti na Bezdězu

11. – 12. srpna od 11:00 do 16:00 Skřeti na Bezdězu

18. – 19. srpna od 10:00 do 15:30 Historická střelnice na Bezdězu

25. srpna od 19:00 do 22:00 Hradozámecká noc na Bezdězu – tentokrát šermíři ze skupiny TARTUS vás pobaví svým historickým příběhem

Státní hrad a zámek Frýdlant

14. srpna od 9:00 do 16:30 Audience Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant

15. srpna od 18:00 Letní jazzová dílna Karla Velebného na zámku Frýdlant

Státní hrad Grabštejn

2. června – 16. září od 9:00 do 16:00 Výstava „Monumenta VIVA“ Práce spolků, krajanských organizací a obcí při záchraně památek

4. – 5. srpna od 9:00 do 17:00 Řemeslný jarmark na Grabštejně

25. srpna od 20:00 do 22:00 Hradozámecká noc na Grabštejně aneb ze života diplomata Jana Václava z Gallasu

Státní zámek Hrubý Rohozec

4. – 5. srpna od 9:00 do 17:00 Od Mikuláše k Mikuláši na Hrubém Rohozci

25. srpna od 20:00 do 23:00 Hradozámecká noc na Hrubém Rohozci

Státní zámek Lemberk

30. března – 31. října od 9:00 do 15:00 Výstava Člověk a kůň

1. května – 31. října od 9:00 do 15:00 Výstava Lemberk po roce 1918 aneb Konec monarchie a vznik Československa

5. – 12. srpna od 9:00 do 16:30 Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk

Státní zámek Sychrov

1. – 4. srpna od 14:00 Šermířská vystoupení na Sychrově

18. srpna od 10:00 do 23:45 Skotské hry na zámku Sychrově

Státní hrad Trosky

1. srpna od 20:00 do 23:00 Troskino aneb letní kino na hradě Trosky

4. – 5. srpna od 10:00 do 17:00 Čerti na Troskách

8. srpna od 20:00 do 23:00 Troskino aneb letní kino na hradě Trosky

15. srpna od 20:00 do 23:00 Troskino aneb letní kino na hradě Trosky

22. srpna od 20:00 do 23:00 Troskino aneb letní kino na hradě Trosky

25. srpna od 18:00 do 23:00 Hradozámecká noc - benefiční koncert na Troskách

Státní zámek Zákupy

1. února – 31. srpna Prodloužení soutěže o nejlepší fotku zámeckého medvěda v Zákupech k 25. narozeninám medvěda Medouška

1. července – 31. srpna Cesta do medvědího království (zkrácená letní prázdninová prohlídka interiérů zámku Zákupy pro děti do 10 let)

12. srpna od 16:00 do 17:00 Pohádka na zámku Zákupy - Princezna a zlobidlo

18. - 19. srpna od 9:00 do 17:00 X. výstava ohařů v parku zámku Zákupy

25. srpna od 17:30 do 22:30 Hradozámecká noc na zámku Zákupy – výročí 100 let republiky

Pro všechny vášnivé návštěvníky památek si Národní památkový ústav připravil program Klíč k památkám, ve kterém naleznou více než sto hradů, zámků, klášterů a dalších zajímavých míst. Účastník věrnostního programu má nárok na šestý vstup zdarma, pokud získal pět klíčů v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců od získání prvního klíče.

Kromě věrnostního programu pro individuální návštěvníky je také připraven projekt pro školy a další instituce pracující s dětmi a mládeží ve věku od 6 do 15 let nazvaný Klíč pro školy. V rámci organizovaných zájezdů mládeže mohou účastníci čerpat 50% slevu ze sníženého tarifu vstupného.

Klíč k zážitkům je rozšířením pro program Klíč k památkám a pro registrovaného uživatele věrnostního programu má přinášet další výhody v podobě slevy na vybrané zážitky, služby a zboží v okolí památkových objektů. Pro více informací navštivte webové stránky www.klickpamatkam.cz.