Po hádce o otcovu milenku i smrt muž podle obžaloby ubodal švagra

14:10

V krveprolití přerostla loni v létě v pražské Hostivaři rodinná hádka mezi čtyřiatřicetiletým Srdanem M. a jeho o sedm let starším švagrem. Ten následně zemřel po ráně nožem do srdce. Mladší z mužů teď stanul před senátem Městského soudu v Praze, hrozí mu 10 až 18 let vězení.