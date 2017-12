Auto uvázlo na kolejích, po nárazu vlaku trať uvolňovali sedm hodin

Ke srážce došlo krátce po jednadvacáté hodině. Její příčinou nebyla jízda na červenou, jak je v podobných případech obvyklé.

„Řidič vozu Škoda Octavia zřejmě nezvládl při přejíždění přejezdu řízení, vjel do kolejiště a nedokázal již vyjet,“ popsala policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Krátce na to dorazil vlak, před kterým stihla posádka auta utéct. „Při nehodě se nikdo nezranil,“ informoval mluvčí hasičů Filip Venclovský.

Dechová zkouška řidiče i strojvedoucího dopadla negativně, na autě a vlaku vznikla podle odhadu celková škoda kolem 450 tisíc korun.

„Příčina toho, proč auto skončilo na kolejích, se vyšetřuje,“ sdělila Drahokoupilová.

Cestující z havarovaného vlaku Metropolitan Slovenská strela jedoucího z Prahy do Bratislavy byli s pomocí hasičů evakuováni do náhradního autobusu, který je odvezl do stanice Lanžhot. „ Z ní pokračovali náhradní vlakovou soupravou do Bratislavy se zdržením zhruba tří hodin,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Před místem nehody musel ve stanici Lanžhot zastavit také vlak Metropolitan z Budapešti do Brna. Jeho cestující byli autobusem převezeni do Břeclavi a dál pokračovali jiným vlakem s asi hodinovým zpožděním.

„Kolem místa nehody byl následně povolen provoz sníženou rychlostí 5 km/h, další noční spoje tak mohly místem projíždět jen s mírným zdržením,“ podotkl Šťáhlavský.

Trať byla úplně uvolněna až více než sedm hodin po nehodě. „Provoz byl obnoven ve 4:15,“ oznámil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.