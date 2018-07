VIDEO: Policisté dopadli v Praze zahraničního sprejera, chtěl jim uplavat

Oznámení o sprejerovi přijali policisté v sobotu 21. července zhruba ve 2 hodiny ráno.

„Jakmile se policisté přiblížili ke sprejerovi, ten si jich všiml a chtěl zmizet. Při útěku si to namířil do nedalekých loděnic, kde se nejprve před policisty schovával mezi loděmi. Když si ale uvědomil, že nemá po souši kam dál z oploceného areálu utéct, skočil do řeky a jal se plavat na druhou stranu,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Policisté tedy přivolali na pomoc kolegy z poříčního oddělení. Muž se jim však schoval pod molo a svůj úkryt nechtěl opustit. Po pár minutách však svůj útěk zcela vzdal.

„Nakonec skončil v moci policistů ze Smíchova, kteří ho pro podezření z přečinu poškození cizí věci, sprejerství, předvedli na policejní služebnu,“ řekl Hulan s tím, že anglicky mluvícímu muži hrozí až rok vězení. Policisté také zjistili, že sedmadvacetiletý sprejer posprejoval i s pilířem celkem šest míst nápisem SBVRT (ten odkazuje k anglickému slovu subvert, což česky znamená rozvracet - obvykle politický systém, instituce pozn. red.).