Památník Rudé armády je politý barvou, nápis připomíná maďarské povstání

Poškození kulturní památky nahlásil městské policii kolemjdoucí zhruba ve čtvrt na osm ráno.

„Případ si převzala Policie ČR, nicméně posilujeme tam výkon služby, stejně jako v dalších místech, kde by mohlo dojít k podobným situacím. Využijeme také městský kamerový systém včetně přenosného,“ řekl šéf strážníků Miroslav Plaček.

Památník byl ve městě odhalen v roce 1946 při prvním výročí osvobození Československa. Má připomínat stovky tisíc vojáků, kteří se podíleli na porážce nacismu i osvobození Československa.

Celonárodní maďarské povstání, na které odkazují vandalské nápisy, trvalo od 23. října do 10. listopadu 1956 a bylo krvavě potlačeno.



Památník má ve správě městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který by se podle policie měl postarat o šetrné odstranění barvy. Zatím není jasné, jak náročné to bude.

„Je to důkaz lidské hlouposti a nevzdělanosti. Za námi je pochováno na 700 obětí ostravské operace z roku 1945. Pomník je věnován padlým, mezi kterými byli i Čechoslováci. Spojení s rokem 1956 je mimo,“ řekl místostarosta obvodu David Witosz.



Ten uvedl, že má neoficiální informaci o tom, že radnici mailem vyrozumněla skupina, která se k činu přihlásila. „Zatím to nemám potvrzeno a nemám k tomu bližší podrobnosti. Pokud je to pravda, pak je to ještě více šokující, protože by nešlo o čin jedince, ale skupiny lidí, která už by mohla mít nějaký přehled,“ dodal Witosz.

Na odstranění barvy se zřejmě budou muset podílet i restaurátoři.

U památníku se ve středu zastavilo několik místních. Svorně jednání zatím neznámých osob odsuzovali. „Připadá mi, že to dělají lidi, kteří prostě chtějí za každou cenu něco vyvést a ve své skupině se pak předhánějí, kdo udělal větší blbost,“ řekl Ostravan Josef Mimra.