Šéf krajských silničářů chce rezignovat kvůli sporům o svého zástupce

Od loňského srpna panuje napjatá atmosféra na Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje (SÚSPK), největší společnosti zřizované krajským úřadem.

Generální ředitel Pavel Panuška loni kvůli ztrátě důvěry odvolal technického ředitele Martina Víta z funkce. Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek krátce na to vrátil Víta do funkce, ale odebral mu některé z původních kompetencí.

Situace v krajské firmě minulý týden vygradovala. Panuška oznámil, že se vzdá funkce. „Sedm měsíců jsem čekal na nějaké rozuzlení. Svoji funkci nemohu vykonávat a nést plnou odpovědnost, když krajský radní pro dopravu personálně zasahuje do kompetencí a pravomocí generálního ředitele,“ uvedl nyní Pavel Panuška.

Když se o tom dozvěděli zaměstnanci, začali na podporu ředitele sepisovat petici. Ve čtvrtek ji odvezli do podatelny krajského úřadu. Pod peticí podle organizátorů v té době bylo 305 podpisů, firma má 580 zaměstnanců. Podpisy sbírali do neděle.

Aféra se u silničářů rozjela, když Panuška loni v srpnu Víta odvolal z funkce pro ztrátu důvěry. Příčinou bylo to, že když Vít zastupoval Panušku v době jeho dovolené, podepsal několik sporných smluv na konzultační a poradenské služby.

Panuška smlouvy zrušil, firmě škoda nevznikla

Generální ředitel tvrdí, že o nich nevěděl, označil je za zbytečné, a zrušil je. Firmě tak nevznikla škoda. „Hlavní problém byl, že se jednalo o podvod. Někdo něco podepsal, aniž k tomu měl zmocnění,“ vysvětlil Panuška už na podzim, proč Vít ztratil důvěru.

Sám Martin Vít loni v říjnu uvedl, že se domnívá, že jeho postup byl v pořádku, stejně jako smlouvy. „Jádrem sporu bylo, že jsem je s generálním ředitelem nekonzultoval. Ale tehdy jsem si myslel, že je to v mé pravomoci. Já jsem vysvětlil, co mě vedlo k tomu, že jsme smlouvy uzavřeli. Nicméně v tomto nejsme s panem generálním ředitelem ve shodě,“ vysvětlil už loni Vít.

Upřesnil, že smlouvy se týkaly například pomoci s výběrovým řízením nebo se změnovými listy při akcích Státního fondu dopravní infrastruktury. První kontrola krajského úřadu se u silničářů uskutečnila ještě na konci srpna.

Čížek: Navrhoval jsem finanční postih, ale personální změny ne

Podle informovaného zdroje kontroloři nevyloučili, že některé smlouvy mohly být antidatovány. „Kontrolu jsem inicioval, aby se prověřilo, zda došlo k nějaké škodě. Závěr tehdy byl, že byly porušené některé směrnice kraje, ale k materiální ani finanční škodě nedošlo. Na základě toho jsem říkal panu řediteli, ať nedělá žádné změny, aby nedošlo k problémům na stavbách,“ vysvětlil krajský radní Pavel Čížek.

V té době měla krajská silniční správa v běhu přibližně sto staveb. Čížek řekl, že navrhoval pragmatický postup, aby nebyly ohroženy investice kraje, aby kraj nepřišel o peníze.

„Navrhl jsem generálnímu řediteli, ať celou věc vyřeší třeba finančním postihem, ale ne personálně, protože odborníky jen tak neseženete. Hrozilo, že by mohlo odejít víc lidí. Navíc předtím na technickém úseku proběhly kontroly ministerstva financí a Nejvyššího kontrolního úřadu, a dopadly dobře. Generální ředitel měl pořád moji důvěru, navrhoval jsem mu odměny, tam bylo všechno v pořádku,“ uvedl Pavel Čížek.

V těchto dnech skončila u silničářů práci skupina kontrolního výboru, což je orgán krajského zastupitelstva. K čemu došli, zatím není jasné.

Krajská rada se podle Čížka bude zabývat Panuškovým oznámením, že se vzdá funkce. „Byl jmenován do funkce a v téhle chvíli podal písemně vzdání se funkce. Teď se musíme v radě domluvit, co dál. S takovou věcí jsme nepočítali. Měl jasnou plnou důvěru. Jestli tam vygradovaly nějaké spory, to nevím,“ konstatoval Čížek.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje má ve správě 4 616 kilometrů silnic druhé a třetí třídy na území kraje. Její roční obrat je kolem 1,5 miliardy korun