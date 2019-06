U Lovosic spustili na Labe nový tanker, cestě do Nizozemska brání sucho

„Je to eko tanker na přepravu jedlých olejů. Protože v Drážďanech je málo vody, bohužel zde musí kasko počkat na remorkér, než se stav vody zlepší a remorkér bude moci loď dopravit k zákazníkovi,“ řekl obchodní zástupce loděnice Jurij Kulchytskyj.

Kolik takové obří kasko stojí, neprozradil, je to podle něj obchodní tajemství.

Stav vody v posledních letech, kdy je Labe kvůli horkému a suchému létu desítky dnů pod hranicí sucha, firmě ruského majitele komplikuje situaci a hotové trupy lodí musí týdny i měsíce čekat, než se pustí na cestu k majitelům. Od roku 2000, kdy firma loděnici získala, zde vyrobili přes 26 ocelových trupů.

„To nás bohužel jako firmu poškozuje, stejně tak pověst lodní dopravy v celé zemi. Byli jsme na několika konferencích o splavnění Labe a doufejme, že vláda se situací brzy něco udělá,“ dodal Kulchytskyj.

Proti stavbě jezu u Děčína, který by zvedl hladinu v úseku od Ústí nad Labem, je ovšem řada odborníků a ekologové v Česku i Německu, protože by nenávratně zničil vzácnou přírodu a živočichy v naplaveninách Labe. Připravuje se už více než dvacet let, ještě se ani nezačal budovat a už stál téměř půl miliardy.

Dobrou zprávou pro firmu naopak je, že od ledna mohou z ekologických důvodů na evropských vodách plout pouze dvouplášťové lodě, to naopak loděnici pomohlo a zakázky jí rostou.

V červenci ve Lhotce spustili na Labe stometrový tanker, nafilmoval to i dron:

Zatímco do roku 2017 byla pět let ve ztrátě, poslední dva roky si na nedostatek práce stěžovat nemůže.

„Stavíme momentálně dvě lodě a na podzim budeme pro stejného zákazníka a spouštět stejně velký ocelový trup lodi. Nové nařízení nám určitě pomohlo a přibylo nám zakázek. Nyní máme už jednu rozjednanou a jednáme o dalších,“ přiblížil obchodní zástupce.