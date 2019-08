Dočasná hala v Táboře stojí už 90 let, brzy ji zbourají a postaví novou

Nová hala má stát podle odhadů 172 milionů korun bez DPH včetně demolice starého objektu, přesnou cenu ukáže až výběrové řízení.

Radní minulý týden na jednání schválili vyhlášení soutěže. Akci zajistí společnost Tělovýchovná zařízení města Tábora (TZMT). Radnice jí proto bude muset výrazně navýšit rozpočet, ale o tom se bude teprve rozhodovat.

„Základem nové haly bude hlavní hřiště o rozměrech 40 krát 20 metrů, což bude vyhovovat i sportům, které potřebují větší prostory, například florbal, házená či futsal. Počítáme také s diváckým zázemím a tribunou pro 500 diváků,“ upřesnil jednatel TZMT Jan Benda. Podle něj vyhlásí výběrové řízení na začátku tohoto týdne.



Víceúčelová hala bude dále vhodná i pro basketbal či volejbal, strop bude vysoký deset metrů a hlavní hřiště bude možné dělit na menší tak, aby uvnitř mohlo trénovat i více klubů najednou. „Bude to až osm skupin v jednom čase,“ pokračoval Benda.

Součástí projektu je rovněž atletický koridor o délce 90 metrů, dále posilovna, místo na rozcvičení či taneční sál.

„Při přípravě jsme podobu řešili i se zástupci klubů, které místo využívají. Než začne případná demolice, musíme také ve spolupráci s městem a třeba školami hledat náhradní prostory, kde by mohly kluby dočasně trénovat,“ doplnil jednatel.

Pokud rada a posléze zastupitelstvo investici a výsledky soutěže schválí, mohla by stavba začít v dubnu příštího roku a hotovo by bylo do srpna 2021.



Samotnou přípravu však provázely problémy a akce má tak nyní skluz už rok a půl.

Důvodem bylo, že vybraná firma včas nedokončila kompletní dokumentaci zásadní pro získání všech povolení.

„Bylo to pro mě nepochopitelné, ale nedodali projekt pro územní řízení, který přitom předchází stavebnímu řízení,“ sdělil místostarosta Tábora Václav Klecanda.

Nakonec tak město zástupcům společnosti vyplatilo jen část domluvené sumy. Místo původních 1,3 milionu dostali 820 tisíc, a naopak ještě po firmě radnice nárokuje penále ve výši 420 tisíc korun. Projekt nakonec dopracoval autor studie haly Míru.

Až se ji podaří postavit, ještě více to dotvoří sportovní kampus v lokalitě u Jordánu, kde je i atletický stadion Míru, krytý i venkovní plavecký bazén s atrakcemi, další hala známá jako Kvapilka a fotbalový stadion třetiligového FC MAS Táborsko.