Boj o sportovní halu v Budějovicích graduje. Bourání projednají zastupitelé

V pondělí přinesou autoři petice proti bourání sportovní haly v Českých Budějovicích archy s tisíci podpisy na radnici. V tento den se tam pak chystá spoustu dalších obyvatel, aby zastupitele na jejich zasedání přesvědčili, ať od plánované demolice ustoupí a hledají jiné řešení.

Spory kolem projektu Multifunkčního centra Dlouhá louka se dvěma halami, které má nahradit současnou „sportovku“, tak budou gradovat. Podle mnoha petentů může hala sloužit dál a nová se má postavit jinde. Akce má přitom začít bouráním už v červnu.

Jedním z bodů jednání zastupitelů 14. května má být také vyřazení sportovní haly z majetku, aby následně bylo možné demolici zahájit. „Bude se o tom hlasovat. To bude příležitost pro občany, aby se k tomu vyjádřili,“ upozornila opoziční zastupitelka Eliška Richtrová (Nezávislá).

Plán města je však pro tuto chvíli jasný. Výběrové řízení je v běhu a po vyhlášení vítěze má následovat podepsání smlouvy a zahájení prací. Proti výsledkům soutěže se však nesmí nikdo odvolat. Vybudování Multifunkčního centra Dlouhá louka bude stát podle odhadů 380 milionů korun s daní. Dokončené má být velmi rychle, za 13 až 14 měsíců. Někteří tvrdí, že se to nestihne.

„Mohu garantovat, že je tento termín reálný,“ oponoval už dříve náměstek primátora František Konečný (ANO).

Petice bude mít šest tisíc podpisů

I on může očekávat, že se na květnovém zastupitelstvu objeví řada občanů, které stavba zajímá.

„Určitě nás tam bude hodně. Je to jedna z posledních možností, kdy se můžeme o projektu bavit a ještě s tím něco udělat. Podle názorů lidí, se kterými mluvím, vychází, že by bylo nejlepší postavit novou sportovní halu na jiném místě. Ta současná by dál fungovala a zbourala by se až za několik let a na jejím místě postavila nová,“ zmínil Stanislav Rataj, bývalý zastupitel a člen petičního výboru.

Dodal, že petice má přibližně 5 500 podpisů, a očekává, že jich před odevzdáním bude šest tisíc.

Primátor Jiří Svoboda (ANO) oznámil, že město se pak bude peticí zabývat stejně jako v ostatních případech. „Posoudíme ji se vší vážností. Osobně o tom budu přemýšlet, ale neznamená to automaticky, že změním rozhodnutí a názor. Jsem přesvědčen, že je projekt připravený dobře. Rozhodoval o něm i stavební úřad, tedy správní orgán státu, na který nemáme žádný vliv,“ reagoval Svoboda.

Podle vedení radnice v této fázi projektu už není na pořadu dne jednat o jiné lokalitě, i před pěti lety se nové sportovní centrum navrhovalo na stejném místě. „Pokud bychom chtěli stavět jinde, ztratíme dalších pět let. Tady máme potřebnou infrastrukturu,“ podotkl Konečný.

Náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD) však uznal, že radnice v jedné zásadní věci chybovala. „Neodpracovali jsme to na jedničku. Koalice to podcenila a pak z toho plynou podobné aktivity, jakou je petice. Chyba byla v komunikaci s organizacemi, které sportovní halu využívají, ale i s veřejností,“ konstatoval Podhola. Sám projekt Multifunkčního centra Dlouhá louka podporuje.

Zástupci města ve spolupráci s kluby v posledních týdnech hledají náhradní prostory, o které stovky sportovců zbouráním haly přijdou. Například gymnastky se uskromní a využijí novou halu při ZŠ O. Nedbala ve Čtyřech Dvorech, kde už jich část dnes trénuje. Na stejném místě pak radnice slibuje vybudování atletického koridoru. Než se tak stane, mají se atleti dočasně přesunout do nafukovací haly TJ Mladé.

„Už jsem dostal nabídky na její rekonstrukci a budeme tuto věc projednávat v nejbližších dnech. Byla by to investice do cizího majetku, takže bychom to asi museli řešit formou poskytnutí účelově vázaného daru,“ dodal primátor.