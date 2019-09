U Dobřan vyroste střelnice, trénovat v ní budou sportovci i tajné služby

Záměr podpořil mimo jiné český reprezentant David Kostelecký. Areál vyroste na dosud nevyužívaných městských pozemcích o velikosti zhruba 30 hektarů - mezi silnicí první třídy směrem na Klatovy a skládkou odpadů Vysoká, kterou provozuje firma Marius Pedersen.

„Společnost tady chce udělat recyklační středisko na stavební suť. Zbytková frakce se nedá příliš dobře zužitkovat, ale lze ji využít třeba na vybudování valů. Nespornou výhodou je, že společnost nám ještě za materiál, který využijeme, zaplatí,“ nastínil dobřanský starosta Martin Sobotka.

Zeminu zase dodá ŘSD, protože brzy začne pracovat na nové čtyřproudové silnici poblíž Vysoké.

Právě ochranné asi deset metrů vysoké náspy jsou pro chystanou střelnici klíčové. „Vzniknou kolem celého komplexu, který bude připomínat barokní pevnost. Valy zafungují jako protihluková a bezpečnostní bariéra. Než je tam ale umístíme, musí být prokázáno, že střelnice obyvatele nijak neohrozí,“ ujistil Sobotka.

Strategické místo, dobře dostupné pro hosty z ciziny

Nejbližší domy se nacházejí zhruba dva kilometry od lokality. Výjimku podle starosty tvoří několik nedalekých celoročně obyvatelných chat, vedení Dobřan už s majiteli o záležitosti jedná.

Město spolupracuje se šéftrenérem armádního klubu Dukla Plzeň Bohumírem Pokorným. „V republice nemá projekt obdoby. Jde o strategické místo, dobře dostupné také pro návštěvníky z ciziny,“ zhodnotil.

Areál nabídne brokovou střelnici odpovídající olympijským požadavkům s pěti kombinovanými stanovišti, čímž splní požadavky pro pořádání šampionátů. Vyroste zde ale i kulová střelnice. Její dráha bude zřejmě až 800 metrů dlouhá.

„Armáda totiž vlastní navazující pozemek. Pokud se vše podaří, bude to opravdový bonbonek. V tuzemsku nic takového není,“ nastínil Pokorný.

Zájem projevily i zahraniční zpravodajské služby

Starosta doplnil, že trénovat tady chtějí vojáci či policisté. Zájem eviduje rovněž z některých zahraničních zpravodajských služeb. Střelnice však poslouží také biatlonistům, myslivcům nebo nadšencům, kteří vlastní zbrojní průkaz.

Zástupci města už podepsali memorandum s Českým olympijským výborem (ČOV). Teď ještě čekají na vyjádření Plzeňského kraje.

„Záměru vybudovat areál světových parametrů věnujeme pozornost. Umožnil by přípravu střelců, biatlonistů a sportovců všech věkových kategorií v dalších sportech včetně neolympijských a poskytne reprezentativní podmínky pro vrcholné mezinárodní akce,“ konstatoval předseda ČOV Jiří Kejval.

Projekt odstartuje na jaře příštího roku stavbou valů

Svou podporu vyjádřil i David Kostelecký, olympijský vítěz z Pekingu 2008. „Dovézt do České republiky evropský nebo světový závod by bylo skvělé. Myslím, že si to zasloužíme. V letošní sezoně střelci získali řadu medailí. Takové zázemí by zároveň znamenalo záruku, že tradice bude pokračovat,“ uvedl.

Projekt odstartuje pravděpodobně už na jaře příštího roku, a to stavbou valů. Hotovo by mělo být za pět let. Stavba, jejíž součástí bude tribuna a ubytovací zařízení, by Dobřany neměla nic stát.

Přibližně 80 milionů totiž dostane od podniků, které zaplatí za odpadní zeminu a recykláty. Kromě toho chce ještě získat dotace. Až bude střelnice fungovat, ročně do rozpočtu přiteče asi šest milionů korun.