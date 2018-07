Sportmanie Plzeň 2018 začne 18. srpna

Vstup do sportovního parku pro celou rodinu je zdarma. Ve všední dny bude otevřen od 13 do 19 hodin, o víkendech od 10 do 19 hodin.

„Letošní Sportmanie Plzeň 2018 navazuje na úspěšné dva předchozí projekty – Olympijský park Plzeň 2016 a Letní Sportmanii Plzeň 2017.

I v letošním roce nabízíme v druhé polovině srpna park plný sportu pro celou rodinu. Sportmanie je skvělou příležitostí jak pro děti, aby poznaly nové sporty, přihlásily se do klubu a začaly aktivně sportovat, tak i pro kluby, které dostanou příležitost se prezentovat na akci, již navštívilo v loňském roce na 55 tisíc návštěvníků, a především mají možnost získat nové členy klubů. Chtěl bych především poděkovat městským obvodům 1, 3 a 4, kteří se podílejí na financování největšího sportovního projektu na území města Plzně,“ řekl Petr Chvojka, radní pro oblast podpory podnikání a sportu.

„V letošním roce odstartujeme Sportmanii všesokolským sletem na náměstí Republiky, kde bude právě končit Mistrovství Evropy v paralukostřelbě. Poté se vydá průvod z náměstí Republiky do parku za OC Plzeň Plaza, kde proběhne obrovská jumpingová show, jež bude čítat na 150 trampolín, následovat bude módní přehlídka prvorepublikové sportovní módy, ohňové vystoupení, adrenalinová show a poté čeká návštěvníky překvapení,“ poodhalil vedoucí odboru sportu Přemysl Švarc.

Sportmanie v letošním roce nabídne novinku – ve třech cyklech po třech dnech se budou měnit sportovní stanoviště. Každý den nabídne sportovní park zhruba 20 sportovišť. Hlavními velkými atrakcemi budou jump aréna, fit zóna, lezecká věž, boulderingová stěna, autodráha a obrovská vodní skluzavka. Ani letos nebudou ovšem chybět oblíbené ranní rozcvičky, a to každý den od 7 hodin.

Hrací karta pro děti je v letošním roce koncipována tak, že kdo absolvuje Sportmanii jednou, obdrží bronzovou medaili, kdo dvakrát, tak stříbrnou a ten, kdo jí zvládne třikrát, tak získá zlatou medaili. Hra o medaile je pro děti do 15 let.

Pro veřejnost se budou pořádat turnaje ve florbalu a basketbalu. K vidění bude také velkoformátová výstava Proměny plzeňských sportovišť. Jednotlivé městské obvody budou mít na Sportmanii své dny se speciálním programem a prezentací klubů daného obvodu.

Pro děti jsou připraveny v rámci akce Rozběháme Česko na každý den závody se startem v 16 hodin a pro dospělé výběhy, závody, semináře, kruhové tréninky vždy od 18 hodin. V sobotu 25. srpna čeká na všechny velký rodinný běh s bláznivými stanovišti a možností výběru trasy 2,5/ 5/ 7,5 kilometrů.

„Náklady na celou Sportmanii včetně Roadshow jsou vyčísleny na 5,8 milionu korun. Na financování Sportmanie se podílí částkou jeden milion korun Plzeňský kraj, první městský obvod též částkou jeden milion korun, třetí obvod částkou 300 tisíc korun a letos se poprvé zapojil finančně čtvrtý městský obvod, Sportmanii podpořil částkou 100 tisíc korun,“ doplnil ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.

Předzvěstí Sportmanie Plzeň 2018 bude i Roadshow ve čtyřech městech Plzeňského kraje. V pondělí 25. června zavítá do Rokycan, následně v úterý do Tachova, ve středu do Klatov a jízdu po kraji zakončí ve čtvrtek v Domažlicích. Roadshow v jednotlivých městech potrvá od 9 do 18 hodin, kromě mnoha sportovních stanovišť budou její součástí boulderingová stěna, slackline, vystoupení Pepa Bigas, nafukovací fotbalová aréna, taneční vystoupení a workshopy.